Религиозные секты атакуют Дальний Восток

Posted 17 сентября 2020, 10:34
Published 17 сентября 2020, 10:34
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным следствия, он активно участвовал в жизни организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (входит в перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» — примечание редакции), посещал тайные религиозные собрания, вербовал новых членов и финансировал экстремистскую структуру, в которой сам и состоял. Но это еще не все обстоятельства, которые заставляют обратить внимание на этот случай.
Подозреваемый был участником так называемого «Английского собрания» запрещенной судом организации Свидетелей Иеговы Владивостока (см. прим. редакции). Эта ячейка религиозных экстремистов ориентирована на поиск новых адептов в англоговорящей среде. Поэтому чаще всего местами для своих проповедей ловцы человеческих душ выбирали места, посещаемые иностранными туристами, и различные площадки ДВФУ, где учится немало студентов из-за рубежа, как правило, владеющих английским языком.
Вместе с тем, полученные следствием доказательства свидетельствуют, что в поле зрения «Английского собрания» оказались еще и те, кто общается на китайском языке и владеет китайской грамотой. Во всяком случае, изъятые у приморца англо-русско-китайские разговорники с упоминанием запрещенной организации, говорят об этом. Интересно и то, что у нее есть китайский аналог – запрещенная в КНР и в Российской Федерации международная экстремистская религиозная организация, или, как ее часто называют, секта «Фаньлунгун» (см. прим. редакции). С известной натяжкой можно сказать, что это некая модификация «Свидетелей Иеговы» (см. прим. редакции) на основе буддизма и других, преимущественно китайских, религиозных течений и верований Юго-Восточной Азии. В Китае организация запрещена с 1999 года, участие в ее деятельности уголовно преследуется. Объединяет две эти на первый взгляд религиозные структуры и то, что их деятельность финансируется из западных фондов, и координируется из США.
Возможно, это обстоятельство станет поводом к тому, чтобы наши компетентные органы наладили обмен подобной информацией с китайскими коллегами. Не исключено, что такое сотрудничество поможет вывести противодействие запрещенным в России и КНР экстремистским религиозным организациям на новый уровень.
Проблема весьма актуальна. Верховный Суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны еще в 2017 году. Тогда в своем решении суд указал немедленно прекратить деятельность всех 395 отделений организации на территории страны, а ее имущество обратил в доход государства. Однако представители экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (см. прим. редакции) не оставляют попыток опротестовать решение Верховного Суда РФ. Разбросанные по стране ячейки «иеговистов», невзирая на запрет, продолжают свою незаконную, деструктивную деятельность. На Дальнем Востоке, помимо Приморья, они также сохраняют активное присутствие на Сахалине и Курилах. Остается надеяться, что выявление части организационной сети религиозных экстремистов во Владивостоке будет способствовать оперативному пресечению их деятельности не только в дальневосточных регионах России, но и в соседних государствах.
Прим. редакции:
Входит в перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»