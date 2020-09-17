Религиозные секты атакуют Дальний Восток

Вместе с тем, полученные следствием доказательства свидетельствуют, что в поле зрения «Английского собрания» оказались еще и те, кто общается на китайском языке и владеет китайской грамотой. Во всяком случае, изъятые у приморца англо-русско-китайские разговорники с упоминанием запрещенной организации, говорят об этом. Интересно и то, что у нее есть китайский аналог – запрещенная в КНР и в Российской Федерации международная экстремистская религиозная организация, или, как ее часто называют, секта «Фаньлунгун» (см. прим. редакции). С известной натяжкой можно сказать, что это некая модификация «Свидетелей Иеговы» (см. прим. редакции) на основе буддизма и других, преимущественно китайских, религиозных течений и верований Юго-Восточной Азии. В Китае организация запрещена с 1999 года, участие в ее деятельности уголовно преследуется. Объединяет две эти на первый взгляд религиозные структуры и то, что их деятельность финансируется из западных фондов, и координируется из США.