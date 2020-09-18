«Гой ты, Русь…»: в Приморской филармонии состоится концерт в честь 125-летия Есенина

В субботу, 3 октября, в рамках Всероссийской Есенинской недели к 125-летию со Дня рождения поэта в малом зале Приморской краевой филармонии состоится концертная программа «Родился я с песнями… Музыкальная новелла о Сергее Есенине».

На концерте выступят артисты ансамбля русских народных инструментов «Садко»: За баяном заслуженный артист РФ Валерий Сергеев, лауреаты международных конкурсов Василий Коробейников (балалайка), Павел Белошниченко (домра), Сергей Токарев (балалайка-контрабас), Владимир Котляров (ударные). На сцене выступят солисты Приморской краевой филармонии: лауреаты международных конкурсов Елена Брыкина (сопрано), Илья Астафуров (тенор) — солист приморской сцены Мариинского театра, дипломант международного конкурса Наталья Подпоринова (сопрано), Дмитрий Сабитов (эстрадный вокал). В программе: поэзия Сергея Есенина и песни на стихи поэта. Серебряный век русской литературы подарил стране и миру много громких поэтических имён, но Сергей Есенин занимает особое место в истории русской литературы. Особенность его стихов — глубокое раскрытие особенностей и черт таинственной русской души. Некоторые считают, что Есенин — сама Россия, воплощенная в слове. Но кроме широты и размаха, в стихах Есенина и что-то, что делает их очень близкими, понятными, слова отзываются внутри каждого человека. Любители творчества поэта говорят, что стихи поэта «каким-то особым, тайным и тихим светом озаряют душу: вселят веру в свет в красоту жизни, в человека». Успешным поэтом-песенником Есенин стал уже после смерти: на стихи поэта написано более 100 песен. Его поэзией вдохновлялись певцы и композиторы разных жанров. Концертная программа состоится 3 октября в малом зале Приморской филармонии. Начало концерта в 18:00. Материалы по теме Алеко уходит — кто стал новым директором приморской филармонии? В Приморской филармонии 18 сентября пройдет концертная программа «На волне Шансона» Приморская краевая филармония отправляется на гастроли