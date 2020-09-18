«Гой ты, Русь…»: в Приморской филармонии состоится концерт в честь 125-летия Есенина

Posted 18 сентября 2020, 03:21
Published 18 сентября 2020, 03:21
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
На концерте выступят артисты ансамбля русских народных инструментов «Садко»: За баяном заслуженный артист РФ Валерий Сергеев, лауреаты международных конкурсов Василий Коробейников (балалайка), Павел Белошниченко (домра), Сергей Токарев (балалайка-контрабас), Владимир Котляров (ударные).
На сцене выступят солисты Приморской краевой филармонии: лауреаты международных конкурсов Елена Брыкина (сопрано), Илья Астафуров (тенор) — солист приморской сцены Мариинского театра, дипломант международного конкурса Наталья Подпоринова (сопрано), Дмитрий Сабитов (эстрадный вокал).
В программе: поэзия Сергея Есенина и песни на стихи поэта.
Серебряный век русской литературы подарил стране и миру много громких поэтических имён, но Сергей Есенин занимает особое место в истории русской литературы. Особенность его стихов — глубокое раскрытие особенностей и черт таинственной русской души.
Некоторые считают, что Есенин — сама Россия, воплощенная в слове.
Но кроме широты и размаха, в стихах Есенина и что-то, что делает их очень близкими, понятными, слова отзываются внутри каждого человека.
Любители творчества поэта говорят, что стихи поэта «каким-то особым, тайным и тихим светом озаряют душу: вселят веру в свет в красоту жизни, в человека».
Успешным поэтом-песенником Есенин стал уже после смерти: на стихи поэта написано более 100 песен. Его поэзией вдохновлялись певцы и композиторы разных жанров.
Концертная программа состоится 3 октября в малом зале Приморской филармонии.
Начало концерта в 18:00.