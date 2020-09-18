Сотрудник колонии строгого режима получил взятку за передачу телефонов заключённому

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало об уголовном деле в отношении бывшего полицейского, который вымогал взятки у владельца магазина в Артёме за то, что закрывал глаза на торговлю алкоголем без лицензии. Преступление было раскрыто 6 июля 2020 года при участии Следкома и УФСБ по Приморскому краю, фигуранта взяли с поличным. Теперь ему предстоит суд.