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Posted 18 сентября 2020, 08:05

Published 18 сентября 2020, 08:05

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Сотрудник колонии строгого режима получил взятку за передачу телефонов заключённому

18 сентября 2020, 08:05
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Суд
Один из сотрудников исправительной колонии № 20 недавно сам стал фигурантом уголовного дела, попавшись на взятке. Его задержали за передачу заключённому двух мобильных телефонов. Следователи установили, что такую привилегию колонист получил не просто так, а за 13 тысяч рублей.

Взятку сотруднику ФСИН передали через посредника на автозаправке в Артёме. Известно, что в колонии строгого режима заключённым нельзя иметь средства мобильной связи и пользоваться ими. Создание привилегированных условий для отдельных осужденных является ничем иным, как коррупцией. Подозреваемый пронёс два сотовых телефона на режимную территорию и передал их осужденному.

По ходатайству следователя суд отправил сотрудника ФСИН под домашний арест. Тем временем расследование уголовного дела продолжается: есть свидетели, назначены судебные экспертизы. Преступление выявлено управлением службы безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало об уголовном деле в отношении бывшего полицейского, который вымогал взятки у владельца магазина в Артёме за то, что закрывал глаза на торговлю алкоголем без лицензии. Преступление было раскрыто 6 июля 2020 года при участии Следкома и УФСБ по Приморскому краю, фигуранта взяли с поличным. Теперь ему предстоит суд.

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#Новости#Общество#Суд#Уголовное дело#Взятка#Коррупция
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