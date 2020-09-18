Сотрудник колонии строгого режима получил взятку за передачу телефонов заключённому

Posted 18 сентября 2020, 08:05
Published 18 сентября 2020, 08:05
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Взятку сотруднику ФСИН передали через посредника на автозаправке в Артёме. Известно, что в колонии строгого режима заключённым нельзя иметь средства мобильной связи и пользоваться ими. Создание привилегированных условий для отдельных осужденных является ничем иным, как коррупцией. Подозреваемый пронёс два сотовых телефона на режимную территорию и передал их осужденному.
По ходатайству следователя суд отправил сотрудника ФСИН под домашний арест. Тем временем расследование уголовного дела продолжается: есть свидетели, назначены судебные экспертизы. Преступление выявлено управлением службы безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало об уголовном деле в отношении бывшего полицейского, который вымогал взятки у владельца магазина в Артёме за то, что закрывал глаза на торговлю алкоголем без лицензии. Преступление было раскрыто 6 июля 2020 года при участии Следкома и УФСБ по Приморскому краю, фигуранта взяли с поличным. Теперь ему предстоит суд.