Картина дня в Приморье: супер Роман, баба-ангел и белорусский вопрос

Posted 20 сентября 2020, 11:48
Published 20 сентября 2020, 11:48
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Супер Роман
Мужчина прославился на весь Владивосток благодаря своей отзывчивости. Роман на чёрном Nissan X-Trail стал единственным отзывчивым водителем, который предложил помощь попавшему в беду автомобилисту.
Инцидент случился на низководном мосту. Водитель повредил колесо, пришлось остановиться прямо на дороге, собралась пробка, а помогать никто не спешил.
«Хочется выразить огромную благодарность Роману на чёрном Nissan X-Trail, который оказал нам помощь на низководнике! Роман, ты супер герой, как сказал сын! Спасибо огромнейшее. Мир не без добрых людей. Дай бог здоровья и всего самого наилучшего человеку, который откликнулся на беду», — говорится в обращении автора.
Баба-ангел или эффектный мужик?
Приморцев покорил велосипедист, разъезжающий по Уссурийску с накидкой из целлофана, судя по всему, служащей защитой от дождя. Эффектное появление мужчины на дороге обсуждают в соцсетях.
Видео с оригинальным мужчиной выложил уссурийский блогер Марк Чернослив.
«Улица Некрасова. Мужик выглядит эффектно», — подписано видео, на котором мужчина пересекает дорогу на велике, а за ним волочится целлофановый шлейф.
Правда, одному из пользователей сначала показалось, что он видит «бабу-ангела».
Белорусский вопрос
Торгово-экономические отношения Белоруссии и Приморского края будут развивать ещё активнее — таков итог первого дня визита приморской делегации во главе с Олегом Кожемяко в республику.
Вместе с Олегом Николаевичем в Белоруссию отправилась большая делегация, в её числе — и мэр Владивостока Олег Гуменюк.
Сторонам уже удалось договориться о расширении товарооборота, впереди — визиты на крупнейшие предприятия Могилёва.