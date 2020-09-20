Картина дня в Приморье: супер Роман, баба-ангел и белорусский вопрос

«Хочется выразить огромную благодарность Роману на чёрном Nissan X-Trail, который оказал нам помощь на низководнике! Роман, ты супер герой, как сказал сын! Спасибо огромнейшее. Мир не без добрых людей. Дай бог здоровья и всего самого наилучшего человеку, который откликнулся на беду», — говорится в обращении автора.