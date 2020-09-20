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Posted 20 сентября 2020, 11:48

Published 20 сентября 2020, 11:48

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Картина дня в Приморье: супер Роман, баба-ангел и белорусский вопрос

20 сентября 2020, 11:48
Самые интересные события воскресенья, 20 сентября — в обзоре «Восток-Медиа»

Супер Роман

Мужчина прославился на весь Владивосток благодаря своей отзывчивости. Роман на чёрном Nissan X-Trail стал единственным отзывчивым водителем, который предложил помощь попавшему в беду автомобилисту.

Инцидент случился на низководном мосту. Водитель повредил колесо, пришлось остановиться прямо на дороге, собралась пробка, а помогать никто не спешил.

«Хочется выразить огромную благодарность Роману на чёрном Nissan X-Trail, который оказал нам помощь на низководнике! Роман, ты супер герой, как сказал сын! Спасибо огромнейшее. Мир не без добрых людей. Дай бог здоровья и всего самого наилучшего человеку, который откликнулся на беду», — говорится в обращении автора.

Баба-ангел или эффектный мужик?

Приморцев покорил велосипедист, разъезжающий по Уссурийску с накидкой из целлофана, судя по всему, служащей защитой от дождя. Эффектное появление мужчины на дороге обсуждают в соцсетях.

Видео с оригинальным мужчиной выложил уссурийский блогер Марк Чернослив.

«Улица Некрасова. Мужик выглядит эффектно», — подписано видео, на котором мужчина пересекает дорогу на велике, а за ним волочится целлофановый шлейф.

Правда, одному из пользователей сначала показалось, что он видит «бабу-ангела».

Белорусский вопрос

Торгово-экономические отношения Белоруссии и Приморского края будут развивать ещё активнее — таков итог первого дня визита приморской делегации во главе с Олегом Кожемяко в республику.

Вместе с Олегом Николаевичем в Белоруссию отправилась большая делегация, в её числе — и мэр Владивостока Олег Гуменюк.

Сторонам уже удалось договориться о расширении товарооборота, впереди — визиты на крупнейшие предприятия Могилёва.

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