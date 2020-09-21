Россия возобновила полёты для граждан ещё в четыре страны

Posted 20 сентября 2020, 23:41
Published 20 сентября 2020, 23:41
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Информация о возобновлении авиасообщения появилась на сайте правительства РФ — соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, Мишустин снял ограничение на въезд в Россию для граждан указанных четырёх стран.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что с понедельника, 21 сентября, возобновляется авиасообщение с Беларусью, Киргизией и Казахстаном. С 27 сентября — с Южной Кореей.
Пока что рейсы будут возобновлены только в столицы государств — Минск, Нур-Султан, Бишкек и Сеул. Самолеты по этим направлениям начнут летать раз в неделю.