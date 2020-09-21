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Posted 20 сентября 2020, 23:41

Published 20 сентября 2020, 23:41

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Россия возобновила полёты для граждан ещё в четыре страны

Россия возобновила полёты для граждан ещё в четыре страны

20 сентября 2020, 23:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Для россиян открылась возможность слетать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею. Официальный запрет на въезд в Россию для граждан этих стран снят с 21 сентября.

Информация о возобновлении авиасообщения появилась на сайте правительства РФ — соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, Мишустин снял ограничение на въезд в Россию для граждан указанных четырёх стран.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что с понедельника, 21 сентября, возобновляется авиасообщение с Беларусью, Киргизией и Казахстаном. С 27 сентября — с Южной Кореей.

Пока что рейсы будут возобновлены только в столицы государств — Минск, Нур-Султан, Бишкек и Сеул. Самолеты по этим направлениям начнут летать раз в неделю.

#Новости#Общество#Россия#Авиасообщение
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