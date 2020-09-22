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Posted 22 сентября 2020, 13:02

Published 22 сентября 2020, 13:02

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

«Дружба народов»: в Приморье состоялся телемост по патриотическому воспитанию

«Дружба народов»: в Приморье состоялся телемост по патриотическому воспитанию

22 сентября 2020, 13:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Патриотизм
Во Владивостоке 21 сентября провели международную конференцию «Порт-Артур как зеркало нашей памяти: история и современность».

В рамках конференции состоялся телемост, в котором помимо приморцев участвовали специалисты из Москвы, Новосибирска, Алтайского края, Забайкалья, Амурской области и городов Китая, Южной Кореи, Польши и Ирландии.

«Миссия международного проекта „Вахта памяти. Порт-Артур“ — увековечить память офицеров и солдат, погибших при исполнении воинского долга в Порт-Артуре в 1945-м, 1950–1953 годах», — отметил ректор Приморского краевого института развития образования Александр Сергиевич.

Во время телемоста представители органов власти, общественных организаций, педагоги и студенты разных стран и городов передали друг другу опыт образовательной, воспитательной, поисковой и научно-исследовательской деятельности, которая направлена на военно-патриотическое воспитание молодёжи.

«Хочется сказать слова благодарности каждому педагогу за проведенную поисковую работу. Они определили имена сотен погибших советских солдат и офицеров, вписали их в книги памяти на портале „Подвиг народа“, нашли родственников», — отметила заместитель министра образования Приморского края Наталья Василянская.

2020 год объявлен президентом России Годом памяти и славы. По этому случаю в Приморском крае запланировано множество событий и мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы. Это и патриотические акции, и тематические классные часы, разнообразные конкурсы, торжественные собрания, встречи школьников с ветеранами, кинопоказы, экскурсии, выставки.

Мероприятия в честь Года памяти и славы проводятся в рамках государственной программы «Информирование населения о мероприятиях, посвященных праздничным, памятным датам (дням) Российской Федерации, профессиональным праздникам, установленным в Российской Федерации, знаменательным датам и событиям Приморского края».

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