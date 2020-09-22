«Дружба народов»: в Приморье состоялся телемост по патриотическому воспитанию

Posted 22 сентября 2020, 13:02
Published 22 сентября 2020, 13:02
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
В рамках конференции состоялся телемост, в котором помимо приморцев участвовали специалисты из Москвы, Новосибирска, Алтайского края, Забайкалья, Амурской области и городов Китая, Южной Кореи, Польши и Ирландии.
«Миссия международного проекта „Вахта памяти. Порт-Артур“ — увековечить память офицеров и солдат, погибших при исполнении воинского долга в Порт-Артуре в 1945-м, 1950–1953 годах», — отметил ректор Приморского краевого института развития образования Александр Сергиевич.
Во время телемоста представители органов власти, общественных организаций, педагоги и студенты разных стран и городов передали друг другу опыт образовательной, воспитательной, поисковой и научно-исследовательской деятельности, которая направлена на военно-патриотическое воспитание молодёжи.
«Хочется сказать слова благодарности каждому педагогу за проведенную поисковую работу. Они определили имена сотен погибших советских солдат и офицеров, вписали их в книги памяти на портале „Подвиг народа“, нашли родственников», — отметила заместитель министра образования Приморского края Наталья Василянская.
2020 год объявлен президентом России Годом памяти и славы. По этому случаю в Приморском крае запланировано множество событий и мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы. Это и патриотические акции, и тематические классные часы, разнообразные конкурсы, торжественные собрания, встречи школьников с ветеранами, кинопоказы, экскурсии, выставки.
Мероприятия в честь Года памяти и славы проводятся в рамках государственной программы «Информирование населения о мероприятиях, посвященных праздничным, памятным датам (дням) Российской Федерации, профессиональным праздникам, установленным в Российской Федерации, знаменательным датам и событиям Приморского края».