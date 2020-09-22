«Дружба народов»: в Приморье состоялся телемост по патриотическому воспитанию

2020 год объявлен президентом России Годом памяти и славы. По этому случаю в Приморском крае запланировано множество событий и мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы. Это и патриотические акции, и тематические классные часы, разнообразные конкурсы, торжественные собрания, встречи школьников с ветеранами, кинопоказы, экскурсии, выставки.