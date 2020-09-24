vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября 2020, 03:53

Published 24 сентября 2020, 03:53

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Долги на 5,6 миллиона накопила приморская судоходная компания перед работниками

Долги на 5,6 миллиона накопила приморская судоходная компания перед работниками

24 сентября 2020, 03:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Долги
Дальневосточная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело на приморскую судоходную компанию за долги по зарплате работникам. Общая сумма задолженности составила 5,6 миллиона рублей.

Как сообщили в прокуратуре, несколько работников обратились в ведомство с жалобами на невыплату заработной платы.

Проверка установила, что с ноября 2019 года по 1 августа текущего года члены экипажа трёх судов компании попросту не получили свою зарплату.

Общая сумма задолженности перед работниками составила около 5,6 миллиона рублей — на 27 человек.

Материалы этой проверки отправились в следственные органы — чтобы там приняли процессуальное решение по вопросу. В итоге ведомство возбудило уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты в течение более, чем двух месяцев.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье прокуратура помогла 1760 сотрудникам предприятия ООО «СтройТрас-Газ-Восток» получить задержанную оплату за работу. Компания задолжала своим сотрудникам более 97 000 000 рублей.

#Новости#Долги#Происшествие#Долги по зарплате
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика