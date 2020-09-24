Долги на 5,6 миллиона накопила приморская судоходная компания перед работниками

Posted 24 сентября 2020, 03:53
Published 24 сентября 2020, 03:53
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Как сообщили в прокуратуре, несколько работников обратились в ведомство с жалобами на невыплату заработной платы.
Проверка установила, что с ноября 2019 года по 1 августа текущего года члены экипажа трёх судов компании попросту не получили свою зарплату.
Общая сумма задолженности перед работниками составила около 5,6 миллиона рублей — на 27 человек.
Материалы этой проверки отправились в следственные органы — чтобы там приняли процессуальное решение по вопросу. В итоге ведомство возбудило уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты в течение более, чем двух месяцев.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье прокуратура помогла 1760 сотрудникам предприятия ООО «СтройТрас-Газ-Восток» получить задержанную оплату за работу. Компания задолжала своим сотрудникам более 97 000 000 рублей.