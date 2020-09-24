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Posted 24 сентября 2020, 13:21

Published 24 сентября 2020, 13:21

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

На Камчатке мужчина напал на главу регионального Минздрава

На Камчатке мужчина напал на главу регионального Минздрава

24 сентября 2020, 13:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Марина Волкова, исполняющая обязанности руководителя Минздрава Камчатки, подверглась нападению в своем кабинете.

Как сообщают «Известия», вечером 23 сентября мужчина вошел в кабинет Волковой и распылил в ее сторону перцовый аэрозоль из баллончика.

Глава Минздрава получила химический ожог. По факту нападения на должностное лицо было возбуждено уголовное дело. Пока неизвестно, задержан ли напавший на чиновницу злоумышленник или нет. Сообщается, что проводятся надлежащие следственные мероприятия.

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