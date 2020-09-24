На Камчатке мужчина напал на главу регионального Минздрава

Глава Минздрава получила химический ожог. По факту нападения на должностное лицо было возбуждено уголовное дело. Пока неизвестно, задержан ли напавший на чиновницу злоумышленник или нет. Сообщается, что проводятся надлежащие следственные мероприятия.