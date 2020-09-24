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Posted 24 сентября 2020, 07:43

Published 24 сентября 2020, 07:43

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Площадка чемпиона»: спортсмен мирового уровня открыл спортплощадку в Приморье

«Площадка чемпиона»: спортсмен мирового уровня открыл спортплощадку в Приморье

24 сентября 2020, 07:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Спорт
В посёлке Пограничный Приморского края открыли новую спортивную площадку для игровых видов спорта. Площадка расположилась по адресу: Ленина, 87. Монтаж провели в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Специалисты отметили, что стоимость объекта равна 3,2 миллиона рублей.

На новой площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Спортплощадка появилась в самом центре поселка. Её открыл Заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Александр Захаров. Он посоветовал жителям поселка регулярно заниматься, чтобы достигать спортивных побед и сохранять здоровье.

«Желаю юным спортсменам и всем посетителям как можно дольше сохранить площадку в хорошем состоянии и бережно относиться к оборудованию и тренажерам», — сказал Александр Захаров.

После открытия чемпион провел зарядку с жителями поселка, раздал автографы всем желающим и сыграл в футбол с воспитанниками местной детско-юношеской спортивной школы.

Кроме площадки, в этом году в Пограничном по нацпроекту «Демография» открыли комбинированный спортивный комплекс в селе Барано-Оренбургское, завершили капитальный ремонт спортзала детско-юношеской спортивной школы в поселке Пограничный. Также специалисты разрабатывают проект реконструкции стадиона «Восток», на заключительном этапе находится возведение площадки для подготовки и выполнения нормативов ГТО.

Открытие спортплощадки и реализация спортивных объектов в Приморье проводится в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.

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