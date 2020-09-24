«Площадка чемпиона»: спортсмен мирового уровня открыл спортплощадку в Приморье

На новой площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Спортплощадка появилась в самом центре поселка. Её открыл Заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Александр Захаров. Он посоветовал жителям поселка регулярно заниматься, чтобы достигать спортивных побед и сохранять здоровье.