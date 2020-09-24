«Площадка чемпиона»: спортсмен мирового уровня открыл спортплощадку в Приморье

Posted 24 сентября 2020, 07:43
Published 24 сентября 2020, 07:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Специалисты отметили, что стоимость объекта равна 3,2 миллиона рублей.
На новой площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Спортплощадка появилась в самом центре поселка. Её открыл Заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Александр Захаров. Он посоветовал жителям поселка регулярно заниматься, чтобы достигать спортивных побед и сохранять здоровье.
«Желаю юным спортсменам и всем посетителям как можно дольше сохранить площадку в хорошем состоянии и бережно относиться к оборудованию и тренажерам», — сказал Александр Захаров.
После открытия чемпион провел зарядку с жителями поселка, раздал автографы всем желающим и сыграл в футбол с воспитанниками местной детско-юношеской спортивной школы.
Кроме площадки, в этом году в Пограничном по нацпроекту «Демография» открыли комбинированный спортивный комплекс в селе Барано-Оренбургское, завершили капитальный ремонт спортзала детско-юношеской спортивной школы в поселке Пограничный. Также специалисты разрабатывают проект реконструкции стадиона «Восток», на заключительном этапе находится возведение площадки для подготовки и выполнения нормативов ГТО.
Открытие спортплощадки и реализация спортивных объектов в Приморье проводится в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.