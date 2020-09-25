Почти 40 классов приморских школ перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

Posted 25 сентября 2020, 09:09
Published 25 сентября 2020, 09:09
Modified 31 августа 2022, 20:12
Updated 31 августа 2022, 20:12
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе правительства региона, случаи коронавируса были зафиксированы в 29 школах Приморья: во Владивостоке, Артеме, Находке, Арсеньеве и Шкотовском районе. 37 классов были отправлены на онлайн-обучение.
Вместе с тем, по словам заместителя руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светланы Морозовой, соблюдение санитарных норм в школах позволяет избежать их полного закрытия и предотвращает массовое заражение детей.
Как напомнила представитель ведомства на прошедшем в пятницу, 25 сентября, брифинге, чтобы минимизировать контакты между детьми, в школах запрещены массовые мероприятия. Ученики изолированы по классам. Не проводятся занятия в помещениях общего назначения, а в столовую дети ходят исключительно по графику. Кроме того, на входе в школу ученикам и педагогам измеряют температуру, а все помещения регулярно дезинфицируются.
«При соблюдении принципа групповой изоляции в случае выявления инфекционного заболевания на карантин уходит только один класс, а не вся школа. Сейчас следует сдержать смешение детских коллективов, чтобы избежать массового распространения вируса среди ребят. Именно поэтому пока мы не возобновляем деятельность дополнительного образования в Приморье», – рассказала журналистам Светлана Морозова.
Если же ребёнок заболел, специалисты рекомендуют родителям действовать следующим образом. В первую очередь, не следует отправлять сына или дочь в школу, чтобы он не заразил других детей. Нужно вызвать врача на дом, а также сообщить классному руководителю о случившемся. В случае, если у ребёнка лабораторно подтверждён коронавирус, родители должны сообщить об этом в образовательное учреждение. Уже со следующего дня школьники класса будут направлены на изоляцию под медицинским наблюдением на 14 дней. После этого ребятам будет сделан тест на наличие в организме опасной инфекции. В случае, если он будет отрицательным, дети смогут вернуться в школу.
Напомним, ранее на заседании регионального оперштаба по противодействию COVID-19 губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что ситуация с заболеваемостью в крае по-прежнему остается острой.