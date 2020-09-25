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Posted 25 сентября 2020, 09:09

Published 25 сентября 2020, 09:09

Modified 31 августа 2022, 20:12

Updated 31 августа 2022, 20:12

школа

Почти 40 классов приморских школ перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

25 сентября 2020, 09:09
Фото: Медиахолдинг1Mi. школа
В Приморье из-за коронавируса ученики почти 40 классов в школах края отправлены на дистанционное обучение.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе правительства региона, случаи коронавируса были зафиксированы в 29 школах Приморья: во Владивостоке, Артеме, Находке, Арсеньеве и Шкотовском районе. 37 классов были отправлены на онлайн-обучение.

Вместе с тем, по словам заместителя руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светланы Морозовой, соблюдение санитарных норм в школах позволяет избежать их полного закрытия и предотвращает массовое заражение детей.

Как напомнила представитель ведомства на прошедшем в пятницу, 25 сентября, брифинге, чтобы минимизировать контакты между детьми, в школах запрещены массовые мероприятия. Ученики изолированы по классам. Не проводятся занятия в помещениях общего назначения, а в столовую дети ходят исключительно по графику. Кроме того, на входе в школу ученикам и педагогам измеряют температуру, а все помещения регулярно дезинфицируются.

«При соблюдении принципа групповой изоляции в случае выявления инфекционного заболевания на карантин уходит только один класс, а не вся школа. Сейчас следует сдержать смешение детских коллективов, чтобы избежать массового распространения вируса среди ребят. Именно поэтому пока мы не возобновляем деятельность дополнительного образования в Приморье», – рассказала журналистам Светлана Морозова.

Если же ребёнок заболел, специалисты рекомендуют родителям действовать следующим образом. В первую очередь, не следует отправлять сына или дочь в школу, чтобы он не заразил других детей. Нужно вызвать врача на дом, а также сообщить классному руководителю о случившемся. В случае, если у ребёнка лабораторно подтверждён коронавирус, родители должны сообщить об этом в образовательное учреждение. Уже со следующего дня школьники класса будут направлены на изоляцию под медицинским наблюдением на 14 дней. После этого ребятам будет сделан тест на наличие в организме опасной инфекции. В случае, если он будет отрицательным, дети смогут вернуться в школу.

Напомним, ранее на заседании регионального оперштаба по противодействию COVID-19 губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что ситуация с заболеваемостью в крае по-прежнему остается острой.

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