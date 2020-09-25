Почти 40 классов приморских школ перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

Если же ребёнок заболел, специалисты рекомендуют родителям действовать следующим образом. В первую очередь, не следует отправлять сына или дочь в школу, чтобы он не заразил других детей. Нужно вызвать врача на дом, а также сообщить классному руководителю о случившемся. В случае, если у ребёнка лабораторно подтверждён коронавирус, родители должны сообщить об этом в образовательное учреждение. Уже со следующего дня школьники класса будут направлены на изоляцию под медицинским наблюдением на 14 дней. После этого ребятам будет сделан тест на наличие в организме опасной инфекции. В случае, если он будет отрицательным, дети смогут вернуться в школу.