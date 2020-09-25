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Posted 25 сентября 2020, 06:34

Published 25 сентября 2020, 06:34

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Приморцев порадует: синоптики озвучили прогноз на выходные в крае

Приморцев порадует: синоптики озвучили прогноз на выходные в крае

25 сентября 2020, 06:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
В пятницу, 25 сентября, к Приморью подойдёт циклон, принеся в край переменную облачность. Также в отдельных районах ожидаются небольшие осадки. В выходные же дни погода заметно улучшится.

Как рассказали синоптики «Примпогоды», большую часть дня ветер будет слабым, однако постепенно усилится до умеренного. Температура воздуха не изменится и составит примерно 18-24 градусов.

В субботу погода будет схожа с пятничной — в отдельных районах пройдут дожди и на пару градусов похолодает.

В воскресенье остатки циклона окончательно уйдут из региона. Однако, может усилиться ветер.

Во Владивостоке в пятницу к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер слабый северный.

Выходные в приморской столице останутся достаточно солнечными и теплыми — около 18-21 градуса.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток
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