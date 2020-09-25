Приморцев порадует: синоптики озвучили прогноз на выходные в крае

Сюжет Погода

В пятницу, 25 сентября, к Приморью подойдёт циклон, принеся в край переменную облачность. Также в отдельных районах ожидаются небольшие осадки. В выходные же дни погода заметно улучшится.

Как рассказали синоптики «Примпогоды», большую часть дня ветер будет слабым, однако постепенно усилится до умеренного. Температура воздуха не изменится и составит примерно 18-24 градусов. В субботу погода будет схожа с пятничной — в отдельных районах пройдут дожди и на пару градусов похолодает. В воскресенье остатки циклона окончательно уйдут из региона. Однако, может усилиться ветер. Во Владивостоке в пятницу к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер слабый северный. Выходные в приморской столице останутся достаточно солнечными и теплыми — около 18-21 градуса. Материалы по теме Синоптики рассказали, когда в Приморье придёт «бабье лето» Завтра снег? — жители Владивостока устроили панику из-за картины на улице