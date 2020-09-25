Приморцев порадует: синоптики озвучили прогноз на выходные в крае

Posted 25 сентября 2020, 06:34
Published 25 сентября 2020, 06:34
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали синоптики «Примпогоды», большую часть дня ветер будет слабым, однако постепенно усилится до умеренного. Температура воздуха не изменится и составит примерно 18-24 градусов.
В субботу погода будет схожа с пятничной — в отдельных районах пройдут дожди и на пару градусов похолодает.
В воскресенье остатки циклона окончательно уйдут из региона. Однако, может усилиться ветер.
Во Владивостоке в пятницу к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер слабый северный.
Выходные в приморской столице останутся достаточно солнечными и теплыми — около 18-21 градуса.