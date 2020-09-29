vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября 2020, 06:10

Published 29 сентября 2020, 06:10

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

«Два-четыре дня»: в Приморья зафиксировано опасное явление

«Два-четыре дня»: в Приморья зафиксировано опасное явление

29 сентября 2020, 06:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Специалисты «Примгидромета» в течение двух недель наблюдали за состоянием почвы в приморских районах. В отдельных частях края она оказалась сильно переувлажнена.

Синоптики отметили, что наиболее критичное состояние наблюдается в Хорольском, Уссурийском, Ханкайском, Спасском и Кировском районах.

«Это явление ведёт к значительному снижению урожая и создаёт серьёзные трудности при проведении полевых работ», — говорится в сообщении синоптиков.

Представители службы добавили, что такая ситуация сохранится в течение двух-четырех дней.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что после целой недели тёплой и сухой погоды — «бабьего лета» — в Приморье придут холода. Заметно это стало уже 29 сентября. В этот день на край вышел циклон со стороны Хабаровского края, который принёс с собой дожди.

#Новости#Общество#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика