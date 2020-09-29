«Два-четыре дня»: в Приморья зафиксировано опасное явление

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что после целой недели тёплой и сухой погоды — «бабьего лета» — в Приморье придут холода. Заметно это стало уже 29 сентября. В этот день на край вышел циклон со стороны Хабаровского края, который принёс с собой дожди.