«Два-четыре дня»: в Приморья зафиксировано опасное явление

Posted 29 сентября 2020, 06:10
Published 29 сентября 2020, 06:10
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Синоптики отметили, что наиболее критичное состояние наблюдается в Хорольском, Уссурийском, Ханкайском, Спасском и Кировском районах.
«Это явление ведёт к значительному снижению урожая и создаёт серьёзные трудности при проведении полевых работ», — говорится в сообщении синоптиков.
Представители службы добавили, что такая ситуация сохранится в течение двух-четырех дней.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что после целой недели тёплой и сухой погоды — «бабьего лета» — в Приморье придут холода. Заметно это стало уже 29 сентября. В этот день на край вышел циклон со стороны Хабаровского края, который принёс с собой дожди.