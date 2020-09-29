Приморцы ответственно относятся к требованиям по предотвращению коронавируса

Posted 29 сентября 2020, 04:59
Published 29 сентября 2020, 04:59
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Несмотря на положительные результаты в борьбе с коронавирусом, в крае сохраняется режим повышенной готовности. Дело в том, что заражения коронавирусной инфекцией продолжают диагностировать у десятков жителей региона. Как уточнили специалисты Роспотребнадзора, сейчас ежедневное число инфицированных снизилось до отметки в 70 человек. В то же время отмечается рост выздоравливающих — 109 пациентов за сутки.
«Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Приморье — 11679 человек. За время эпидемии проведено более 352 тысяч лабораторных исследований на выявление этой инфекции», — подчеркнули в ведомстве.
Если Приморье продолжит оставаться в лидерах по выздоровлению, то в регионе могут приступить к проведению третьего, заключительного этапа снятие ограничений по коронавирусу. Нужно лишь соблюдать три простых правила: носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки антисептиком. Сейчас, когда медики отмечают осеннюю волну заболеваний ОРВИ, соблюдение этих правил актуально как никогда.