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Posted 29 сентября 2020, 04:59

Published 29 сентября 2020, 04:59

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Приморцы ответственно относятся к требованиям по предотвращению коронавируса

Приморцы ответственно относятся к требованиям по предотвращению коронавируса

29 сентября 2020, 04:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Болезнь
Число выздоровевших от covid-19 в Приморском крае достигло почти 87%. Положительных результатов удалось добиться благодаря самоотверженному труду врачей и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований простыми гражданами

Несмотря на положительные результаты в борьбе с коронавирусом, в крае сохраняется режим повышенной готовности. Дело в том, что заражения коронавирусной инфекцией продолжают диагностировать у десятков жителей региона. Как уточнили специалисты Роспотребнадзора, сейчас ежедневное число инфицированных снизилось до отметки в 70 человек. В то же время отмечается рост выздоравливающих — 109 пациентов за сутки.

«Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Приморье — 11679 человек. За время эпидемии проведено более 352 тысяч лабораторных исследований на выявление этой инфекции», — подчеркнули в ведомстве.

Если Приморье продолжит оставаться в лидерах по выздоровлению, то в регионе могут приступить к проведению третьего, заключительного этапа снятие ограничений по коронавирусу. Нужно лишь соблюдать три простых правила: носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки антисептиком. Сейчас, когда медики отмечают осеннюю волну заболеваний ОРВИ, соблюдение этих правил актуально как никогда.

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#Новости#Общество#Болезнь#Рейтинг#COVID-19#Здоровье
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