Приморцы ответственно относятся к требованиям по предотвращению коронавируса

Несмотря на положительные результаты в борьбе с коронавирусом, в крае сохраняется режим повышенной готовности. Дело в том, что заражения коронавирусной инфекцией продолжают диагностировать у десятков жителей региона. Как уточнили специалисты Роспотребнадзора, сейчас ежедневное число инфицированных снизилось до отметки в 70 человек. В то же время отмечается рост выздоравливающих — 109 пациентов за сутки.