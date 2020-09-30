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Posted 30 сентября 2020, 06:41

Published 30 сентября 2020, 06:41

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Растут, как грибы»: в Приморье ускорят строительство новых мостов и переправ

«Растут, как грибы»: в Приморье ускорят строительство новых мостов и переправ

30 сентября 2020, 06:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мост
До конца года в Приморье начнётся строительство семи новых мостов и переходов. Уже сейчас ведутся работы сразу на нескольких участках, рассказали в региональном правительстве.

В данный момент, строители бурят скважины для установки опор моста через реку Тихая в Анучинском округе, монтируют балки и собирают каркасы для перехода в Большом Камне через реку Сахарная.

«Приступили к выносу сетей на месте аварийного моста на 89-м километре трассы Артем–Находка в районе Фокино, уже сделаны технологические проколы для прокладки инженерных коммуникаций», — рассказал главный инженер компании АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья отметили, что в скором времени начнутся работы по строительству моста через реку Раковка в Уссурийском ГО и через реку Осиновка на 5 километре дороги Осиновка-Рудная Пристань.

«На этих объектах уже определены подрядчики, после согласования всех необходимых документов они начнут работы», — рассказали в ведомстве.

До конца 2020 года строительные работы начнутся ещё на нескольких переходах. Сейчас завершается конкурс по выбору подрядчика на строительство моста на 91-и километре трассы Артём-Находка.

Строительство мостов и мостовых переправ в Приморье реализуются в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.

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