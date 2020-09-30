Сотрудник и заключённый приморской колонии пойдут в суд из-за взятки

Posted 30 сентября 2020, 06:38
Published 30 сентября 2020, 06:38
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в региональном ведомстве, оба они обвиняются в серьёзном коррупционном преступлении. Заключённый — за то, что дал взятку должностному лицу, а инспектор — за то, что не отказался от предложенных денег.
Следствие отмечает, что в сентябре текущего года сотрудник колонии и неоднократно судимый заключённый вступили в сговор. Инспектор за «плату» в размере 13 тысяч рублей пронёс на территорию колонии два мобильных телефона, которые передал заключённому.
Деньги задержанный получил возле одной из заправочных станций в Артёме. Указано, что приносивший взятку посредник действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
Преступление пресекли оперативные сотрудники управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю.
Далее дело рассмотрит Артёмовский суд.