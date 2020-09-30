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Posted 30 сентября 2020, 06:38

Published 30 сентября 2020, 06:38

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Сотрудник и заключённый приморской колонии пойдут в суд из-за взятки

Сотрудник и заключённый приморской колонии пойдут в суд из-за взятки

30 сентября 2020, 06:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Колония
Младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-20 ГУФСИН России и заключенный из той же колонии предстанут перед судом. Обвинения в их адрес утвердила краевая прокуратура.

Как рассказали в региональном ведомстве, оба они обвиняются в серьёзном коррупционном преступлении. Заключённый — за то, что дал взятку должностному лицу, а инспектор — за то, что не отказался от предложенных денег.

Следствие отмечает, что в сентябре текущего года сотрудник колонии и неоднократно судимый заключённый вступили в сговор. Инспектор за «плату» в размере 13 тысяч рублей пронёс на территорию колонии два мобильных телефона, которые передал заключённому.

Деньги задержанный получил возле одной из заправочных станций в Артёме. Указано, что приносивший взятку посредник действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Преступление пресекли оперативные сотрудники управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю.

Далее дело рассмотрит Артёмовский суд.

Ранее «Восток-Медиа» писало об этом случае — тогда оба фигуранта только были задержаны.

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#Новости#Колония#Взятка
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