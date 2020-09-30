Специалисты призывают рассказать о взятке

Он отметил, что главная задача департамента — формирование у чиновников нетерпимого отношения к коррупционному поведению, профилактика в органах исполнительной власти коррупционных правонарушений, куда входит и устранение причин, способствующих коррупции. Департамент следит за соблюдением антикоррупционных стандартов, осуществляет контроль за чиновниками. Но департамент не ведёт оперативно-розыскную работу и не имеет полномочий на возбуждение уголовных дел, это прерогатива прокуратуры и правоохранительных органов. Работа специалистов среди чиновников менее заметна, чем работа правоохранителей, но она выстраивается в тесном взаимодействии с органами прокуратуры и следствия