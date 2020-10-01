Картина дня в Приморье: удар стихии, приморский Хатико и новая жертва COVID-19

Общее число заболевших коронавирусом в Приморье приближается к 12 тысячам. Так, по данным на 1 октября опасной инфекцией в крае заразился ещё 71 человек. Общее число заболевших в регионе составляет уже 11 823 человека. За минувшие сутки справились с болезнью 29 человек — всего с начала пандемии COVID-19 победили 10 239 приморцев. Кроме того, 1 октября стало известно о новой жертве коронавируса. Всего от заболевания погибло уже 119 приморцев.