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Posted 1 октября 2020, 13:45

Published 1 октября 2020, 13:45

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Картина дня в Приморье: удар стихии, приморский Хатико и новая жертва COVID-19

1 октября 2020, 13:45
Самые интересные события четверга – в обзоре «Восток-Медиа»

Новая жертва коронавируса

Общее число заболевших коронавирусом в Приморье приближается к 12 тысячам. Так, по данным на 1 октября опасной инфекцией в крае заразился ещё 71 человек. Общее число заболевших в регионе составляет уже 11 823 человека. За минувшие сутки справились с болезнью 29 человек — всего с начала пандемии COVID-19 победили 10 239 приморцев. Кроме того, 1 октября стало известно о новой жертве коронавируса. Всего от заболевания погибло уже 119 приморцев.

Приморский Хатико

В Приморье верный пёс обрёл новую семью. Собаку, которая с 11 сентября ждала своего хозяина на железнодорожной станции Тигровой, забрали к себе домой добрые люди. За преданность приморцы в социальных сетях стали называть пса «приморским Хатико».

Дождь, гроза и ветер

Днём 2 октября погода в регионе резко испортится. Приморье окажется в зоне активных фронтальных разделов. Во многих районах ожидаются сильные дожди, возможны грозы. Максимальная температура воздуха по краю составит 11-17 градусов. Сильный дождь обещают синоптики в пятницу и во Владивостоке. Осадки будут сопровождаться порывистым ветром, возможна гроза.

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