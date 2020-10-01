Россия запретит вывоз необработанной древесины из страны

Posted 1 октября 2020, 07:26
Published 1 октября 2020, 07:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Владимир Путин заявил, что уже в ближайшее время надо «поставить жёсткий заслон» бесконтрольному вывозу древесины из страны. Для этого необходимо запустить федеральную информационную систему лесного комплекса.
«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида, обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал президент.
Согласно последним приведённым данным, в 90-е годы 20 века доля России в мировой торговле лесом сократилась с 18 до 2 процентов. Причина этого — введение «серых» схем выделения лесных участков и большое количество нелегальных вырубок.
После лесной реформы в 2006 году полномочия распоряжаться лесными ресурсами перешли к регионам. Участки и территории стали распределять на аукционах, при этом обязанности по охране и защите выданных территорий возлагались на арендаторов.
Площадь арендованных территорий выросла более чем на 30%, а объём заготовок древесины увеличился в 1,5 раза. Проблема в том, что ведущие предприятия лесной отрасли удалены от основных центров потребления продукции, так как многие регионы пока не могут предоставить достаточно мощности для глубокой переработки древесины.
Чтобы исправить эту ситуацию, государство пообещало льготные кредиты лесопереработчикам, которые начнут выдавать в январе 2021 года.
Для ликвидации «серых» схем, с нового года в стране заработает система учёта древесины и сделок с ней. Зимой система будет работать в пилотном режиме, а летом её использования станет обязательным для всех.
Выявлять нарушения будут с помощью беспилотников. Нарушителей привлекут к ответственности, при отсутствии документов в правительстве предложили конфисковывать технику нерадивых предпринимателей.
К 2024 году Россия должна увеличить экспорт лесопроизводственной продукции высокой степени переработки до 17 миллиардов в год. Для этого вводятся заградительные пошлины на вывоз кругляка и государственная поддержка экспорта.
Сейчас, Россия занимает второе место в мире по экспорту лесопродукции после Канады, разрыв с которой за 5 лет сократился с 45 до 15 процентов. Россия — лидер по экспорту круглого леса. В стране ежегодно добывается около 22 миллионов кубометров лесоматериалов этого типа, при этом большая часть всей добычи уходит за рубеж.
Специалисты отмечают, для того чтобы увеличить бюджетные доходы, Россия должна сделать ставку на продукцию с высокой добавленной стоимостью — это даст толчок развитию производства на территории страны. Ассортимент поставок достаточной большой — это фанера, древесные плиты, ящики, бочки, деревянные полы и другие готовые изделия из дерева.