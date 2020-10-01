Россия запретит вывоз необработанной древесины из страны

Сейчас, Россия занимает второе место в мире по экспорту лесопродукции после Канады, разрыв с которой за 5 лет сократился с 45 до 15 процентов. Россия — лидер по экспорту круглого леса. В стране ежегодно добывается около 22 миллионов кубометров лесоматериалов этого типа, при этом большая часть всей добычи уходит за рубеж.