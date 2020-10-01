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Posted 1 октября 2020, 02:46

Published 1 октября 2020, 02:46

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В России начался осенний призыв: приморские военкоматы открыты для новобранцев

В России начался осенний призыв: приморские военкоматы открыты для новобранцев

1 октября 2020, 02:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Армия
Осенний призыв в Вооружённые Силы России стартовал в России. Этот призыв пройдёт в особых условиях — чтобы не допустить распространения коронавируса.

В ВС принимают необходимые меры, чтобы инфекция не попала в военные части и не распространилась среди личного состава. Для этого на каждом призывном пункте во Владивостоке есть бесконтактные термометры, бактерицидные облучатели, тесты, маски и антисептики.

Для призывников организовали раздельное посещение военкоматов — графики работы призывных комиссий составлены с учётом разделения по дням явки.

Те ребята, у кого есть освобождение или отсрочка, будут приниматься отдельно от новобранцев.

Чтобы сократить массовый поток людей, на входах в военкоматы установят медицинские посты, где приморцам измерят температуру. Те, у кого она будет повышена — не будут допущены в здание.

Все новобранцы перед отправкой на краевой сборный пункт сдадут анализы на наличие COVID-19.

В военкоматах и военных частях усилены меры дезинфекции и обеззараживания помещений. Помещения регулярно проветривают, а поверхности обрабатывают.

Все медучреждения Владивостока, по словам специалистов, готовы принять призывников для проведения дополнительных обследований — такие приёмы будут проходить вне очереди.

Когда призывники уже прибудут в части, они пройдут 14-дневный «комплекс карантинных мероприятий». На это время личный состав разместят в отдельных казармах, обучение и питание также будет проходить без пересечения с другими солдатами. Новобранцы будут проходить регулярный медицинский контроль и измерять температуру не реже 3 раз в день.

Те, у кого обнаружат признаки респираторных заболеваний, будут немедленно изолированы, проведут тесты на COVID-19 и получат необходимую медицинскую помощь.

Адреса военкоматов Владивостока:

  • военный комиссариат Советского и Первореченского районов Владивостока: ул. Узбекская, 13а, тел. 8 (42-32) 31-28-28;
  • военный комиссариат Ленинского и Фрунзенского районов Владивостока: ул. Тигровая, 26, тел. 8 (42-32) 41-26-74;
  • военный комиссариат Первомайского района Владивостока: ул. Черемуховая, 3, тел. 8 (42-32) 27-44-66.
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