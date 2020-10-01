В России начался осенний призыв: приморские военкоматы открыты для новобранцев

Posted 1 октября 2020, 02:46
Published 1 октября 2020, 02:46
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В ВС принимают необходимые меры, чтобы инфекция не попала в военные части и не распространилась среди личного состава. Для этого на каждом призывном пункте во Владивостоке есть бесконтактные термометры, бактерицидные облучатели, тесты, маски и антисептики.
Для призывников организовали раздельное посещение военкоматов — графики работы призывных комиссий составлены с учётом разделения по дням явки.
Те ребята, у кого есть освобождение или отсрочка, будут приниматься отдельно от новобранцев.
Чтобы сократить массовый поток людей, на входах в военкоматы установят медицинские посты, где приморцам измерят температуру. Те, у кого она будет повышена — не будут допущены в здание.
Все новобранцы перед отправкой на краевой сборный пункт сдадут анализы на наличие COVID-19.
В военкоматах и военных частях усилены меры дезинфекции и обеззараживания помещений. Помещения регулярно проветривают, а поверхности обрабатывают.
Все медучреждения Владивостока, по словам специалистов, готовы принять призывников для проведения дополнительных обследований — такие приёмы будут проходить вне очереди.
Когда призывники уже прибудут в части, они пройдут 14-дневный «комплекс карантинных мероприятий». На это время личный состав разместят в отдельных казармах, обучение и питание также будет проходить без пересечения с другими солдатами. Новобранцы будут проходить регулярный медицинский контроль и измерять температуру не реже 3 раз в день.
Те, у кого обнаружат признаки респираторных заболеваний, будут немедленно изолированы, проведут тесты на COVID-19 и получат необходимую медицинскую помощь.
Адреса военкоматов Владивостока: