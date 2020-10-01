В России начался осенний призыв: приморские военкоматы открыты для новобранцев

Когда призывники уже прибудут в части, они пройдут 14-дневный «комплекс карантинных мероприятий». На это время личный состав разместят в отдельных казармах, обучение и питание также будет проходить без пересечения с другими солдатами. Новобранцы будут проходить регулярный медицинский контроль и измерять температуру не реже 3 раз в день.