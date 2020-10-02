Дипломатический обед: приморских медиков поблагодарили за работу

Posted 2 октября 2020, 04:00
Published 2 октября 2020, 04:00
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Чтобы акция не была воспринята, как бесплатный обед для малоимущих, ей придали статусность, приурочив к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. Возглавившая делегацию вице-консул Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке Ким Сон Ын, подчеркнула, что привезенные дары — это, образно говоря, доброе и вкусное «спасибо» приморским медикам за их тяжелый и самоотверженный труд.
«Мы подумали, что сейчас тяжелее всего приходится именно врачам. Из-за большого наплыва пациентов, у них, скорее всего, нет времени приготовить себе поесть. Поэтому мы приготовили специально для них обеды по-корейски. Надеемся, что они понравятся российским медикам и они полюбят корейскую кухню», — отметила Ким Сон Ын.
Вместе с заботой о медиках, корейские друзья продемонстрировали заботу и об экологии — каждый обед был упакован в бумажный пакет, который после использования разлагается в природе, не нанося ей вред. Сами контейнеры с комплексными обедами были снабжены QR-кодами, отсканировав которые, врачи могли посмотреть видеообращения от корейских коллег со словами благодарности за нелегкий труд. Выслушавший пожелания, медбрат госпиталя Савелий Якупов растроганно поблагодарил корейскую делегацию за оказанное внимание.
«Два последних месяца я работаю с больными коронавирусом. Всчю смену приходится ходить в защитном костюме и носить средства индивидуальной защиты. Это тяжело, как физически, так и психологически. За те шесть часов, что я ежедневно провожу в „красной зоне“, действительно бывает, что не находишь время пообедать. Поэтому сегодня было приятно услышать слова благодарности и спасибо за заботу», — поделился Савелий Якупов.
Госпиталь Краевого клинического центра рассчитан на 185 коек, причем, как уточнила главный врач Надежда Горелик, на сегодняшний день ни одна из них не пустует.
«Поэтому призываю жителей Приморского края беречь себя и пользоваться средствами индивидуальной защиты. А сегодняшние 100 обедов пришлись нам очень кстати — их хватило всем, кто вышел в смену, так что персонал остался доволен. Хочу поблагодарить сотрудников консульства и пожелать им здоровья. Берегите себя и оставайтесь такими же жизнерадостными навсегда», — подытожила Надежда Горелик.
Напомним, что в Приморском крае действует режим повышенной готовности. В день вручения подарков врачам, по информации оперативного штаба общее число заразившихся коронавирусной инфекцией насчитывало 11752 человека. Сегодня эта цифра еще приблизилась к отметке в 12 тысяч. Чтобы не стать пациентом госпиталя, достаточно следовать трем простым правилам: носить маску в общественных местах, включая городской транспорт, соблюдать социальную дистанцию и обязательно обрабатывать руки антисептиком или мыть с мылом.