Дипломатический обед: приморских медиков поблагодарили за работу

«Два последних месяца я работаю с больными коронавирусом. Всчю смену приходится ходить в защитном костюме и носить средства индивидуальной защиты. Это тяжело, как физически, так и психологически. За те шесть часов, что я ежедневно провожу в „красной зоне“, действительно бывает, что не находишь время пообедать. Поэтому сегодня было приятно услышать слова благодарности и спасибо за заботу», — поделился Савелий Якупов.