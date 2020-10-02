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Posted 2 октября 2020, 10:30

Published 2 октября 2020, 10:30

Modified 1 сентября 2022, 02:59

Updated 1 сентября 2022, 02:59

Экстренное предупреждение снова объявлено в Приморье – какие районы попадут под удар

2 октября 2020, 10:30
Новая стихия с дождём, грозами и сильным ветром нанесёт очередной удар по Приморью 4 и 5 октября.

Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, осадки начнутся днём 4 октября в южных и западных районах. В это время на край начнёт оказывать влияние активный атмосферный фронт. Дожди ожидаются во Владивостоке, Артёме, Партизанске, Находке, Большом Камне, ЗАТО Фокино, Уссурийске, Спасске-Дальнем, а также в Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Партизанском, Лазовском, Октябрьском, Пограничном, Спасском, Хорольском, Ханкайском, Черниговском и Михайловском муниципальных районах. По данным синоптиков, здесь пройдут сильные осадки с количеством от 20 до 45 мм за 12 часов и менее, возможны грозы, порывы ветра на мысах достигнут 25 метров в секунду.

К вечеру воскресенья зона осадков сместится на центральные и восточные районы края. Дожди пройдут в Лесозаводске, Арсеньеве, Дальнереченске, Дальнегорске, а также Чугуевском, Анучинском, Яковлевском, Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Поржарском, Тернейском, Кавалеровском и Ольгинском муниципальных районах. Здесь также местами возможны грозы, будет дуть сильный ветер 15-20 м/с, на мысах порывами до 25 м/с.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на предстоящих выходных синоптики пообещали приморцам похолодание и «заряды снега».

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