К своему 14-летию ВКонтакте вручит подарки на сумму более миллиарда рублей

«14 лет назад мы создали сайт для студентов и выпускников крупнейших вузов. Сегодня ВКонтакте — это большая экосистема сервисов, которой пользуются почти 100 миллионов человек каждый месяц. Здесь слушают музыку, заказывают такси и доставку еды, делают покупки, находят работу, развивают свой бизнес, следят за здоровьем и играют в игры, не скачивая при этом дополнительных приложений. В этот день рождения мы будем не получать подарки, а дарить — чтобы каждый пользователь мог разделить праздник с нами. Сервисов ВКонтакте много, поэтому подарков тоже: мы собрали лучшее из собственных проектов и позвали партнёров присоединиться к торжеству. А если вы хотите сделать подарок нам — поддержите фонд „Подари жизнь“».