Любовница Тарзана рассказала, что «живет в аду»

Анастасия Шульженко — актриса, исполнительница второстепенных ролей — в сентябре оказалась в центре скандала, связанного с семьей певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко (Тарзана). Эстрадная дива заявила в полицию о краже драгоценностей из своего дома на сумму в несколько миллионов рублей. Выяснилось, что в то время, как Королева уезжала в отпуск, к Тарзану приходили две подруги. Одна из них — Анастасия Шульженко — впоследствии заявила о давней любовной связи с супругом Наташи Королевой. И даже утверждала, что беременна от Глушко.