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Posted 2 октября 2020, 09:09

Published 2 октября 2020, 09:09

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Любовница Тарзана рассказала, что «живет в аду»

2 октября 2020, 09:09
Анастасия Шульженко, прославившаяся на всю страну благодаря скандальной связи с супругом Наташи Королевой Тарзаном (Сергеем Глушко), записала видеообращение. Девушка в слезах пожаловалась на то, что «живет в аду», ежедневно получая в свой адрес оскорбления и угрозы.

Анастасия Шульженко — актриса, исполнительница второстепенных ролей — в сентябре оказалась в центре скандала, связанного с семьей певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко (Тарзана). Эстрадная дива заявила в полицию о краже драгоценностей из своего дома на сумму в несколько миллионов рублей. Выяснилось, что в то время, как Королева уезжала в отпуск, к Тарзану приходили две подруги. Одна из них — Анастасия Шульженко — впоследствии заявила о давней любовной связи с супругом Наташи Королевой. И даже утверждала, что беременна от Глушко.

С тех пор, как эта история получила широкую огласку, девушка, по ее словам, постоянно подвергается травле в сети, получая в свой адрес оскорбления и угрозы.

«Люди — душевные, моральные инвалиды. То, что мне пишут, бросают вслед — чересчур. Мне просто не дают прохода. Я не могу спокойно выйти из дома, просто чтобы сходить в магазин, потому что везде меня поджидают, кидают проклятия, разве что волосы не выдергивают. Такое ощущение, что женская обида воздушно-капельным путем передается», — говорит она в своем видеообращении.

Шульженко рассказала, что ее надежды на отдых под крылом матери не оправдались. По ее словам, на периферии оказалось еще хуже.

«Я хотела уехать, думала, уеду домой, успокою свои нервы, нервы мамины. Ее тоже уже одолели, приезжают фотографировать родительский дом, вечные расспросы, как и что. Что вы вообще к ней лезете? Спросите у меня лично. Люди сумасшедшие, все такие правильные. И каждый из них знает лучше тебя, как тебе нужно поступать», — пожаловалась Анастасия.

Девушка заявила, что у нее уже не хватает сил кому-либо что-то доказывать. Все равно, по ее мнению, все ее слова и аргументы будут перевернуты с ног на голову.

«Ну давайте распнем меня у позорного столба, как сейчас все и делают, а госпожу Порывай — в лик святых. Я не понимаю, что делает Сережа. Ты с ума сошел? Что с тобой там делают? Как тебе там промыли мозги? Неужели все, что происходило — пустой звук?», — обратилась она к Сергею Глушко.

В завершении видеоролика Анастасия Шульженко попросила всех, кто ее травит, опомниться.

«Люди, просто опомнитесь, что вы пишете. Все эти угрозы, весь этот кошмар, весь этот ад. Я сейчас живу просто в аду. За что? За свои чувства?», — такими словами она закончила свое обращение.

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