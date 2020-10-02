Приморская земелька: сможет ли новый закон вернуть краевых фермеров на поля

Экономист Виктор Белкин отмечает, что для аграриев важно развитие цифровых направлений. В частности это ускорит работу сельскохозяйственников в сфере получения различных разрешительных документов. Он также отметил, что аграрии Приморья за 2020 год вырастили 500 тонн арбузов. Ещё десятилетие назад приморские фермеры не могли даже помыслить о таких цифрах, а сегодня они уже привлекают к работе тысячи человек.