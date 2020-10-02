Приморская земелька: сможет ли новый закон вернуть краевых фермеров на поля

Posted 2 октября 2020, 06:56
Published 2 октября 2020, 06:56
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По мнению законодателей, перераспределение полномочий позволит более эффективно прорабатывать земельный вопрос. Реформа уже вызвала бурную реакцию у краевых фермеров, многие аграрии считают, что мера направлена на помощь крупным компаниям. Другие считают, что земля не пользуется популярностью из-за проблемности сельского хозяйства. В целом, мнение обеих групп комментирующих сходится в том, что успех этого «мероприятия» будет целиком и полностью зависеть от действий команды Олега Кожемяко.
Законная земля
В конце прошлого года на заседании Госсовета были утверждены поручения президента, направленные на развитие сельскохозяйственного комплекса страны. Принятие вышеупомянутого законопроекта в Приморском крае, это один из шагов по развитию того самого сельскохозяйственного комплекса.
Краевые эксперты восприняли законопроект позитивно. По их мнению подобная мера позволит привлечь дополнительные средства и инвесторов, а также вовлечёт в сельскохозяйственный оборот большее количество земель.
Эксперты особенно подчёркивают, что 30-40 процентов сельскохозяйственной земли в Приморье простаивает и поэтому правительство намерено поднять выше уровень полномочий. Некоторые пункты этого законопроекта пока только предстоит разобрать, но есть вероятность того, что механизмы поддержки фермерских хозяйств в скором времени будут разработаны.
Тяжело и трудно
На сегодняшний день в Приморском крае есть 880 тысяч гектаров неразграниченных земель. 332 тысячи из них не используются по назначению. «Центр кадастровой оценки Приморского края» (ЦКО) отчитался, что две трети сельхозпродукции растёт на огородах жителей края.
Эксперты ЦКО отметили, что в настоящее время темпы развития сельскохозяйственного производства не соответствуют росту потребностей края в продовольствии и сырье. На сегодняшний день выпуск продукции аграриев в крае составил 38 миллиардов рублей или 89,5% к уровню 2018 года.
По подсчётам специалистов, в производстве сельской продукции занято около 10 000 приморцев. Рынок продажи сельских земель тоже выглядит весьма хаотичным. По итогам мониторинга 1341 объектов аналитики ЦКО сообщают, что наибольшее количество предложений приходится на Надеждинский муниципальный район — 41 участок. Также большое количество земель выставленных на продажу приходится на Ханкайский район — 756,4 Га, Кировский — 608,8 Га и Уссурийский — 595,7 Га.
Участок для отдыха
Экономист Виктор Белкин рассказал, что идеальная схема работы нового законопроекта подразумевает скурпулёзный подсчёт земель и оперативное реагирование в том случае, если арендатор будет использовать земли не по назначению.
Сами фермеры говорят, что земля не используется по той причине, что никто не хочет заниматься тяжелым ручным трудом. При этом государство поддерживает крупных сельхозпроизводителей в обход мелких.
Специалисты отмечают, что предложений на рынке куда больше количества реально заключаемых сделок. В Центре кадастровой оценки отмечают, что продавец позиционирует землю как участок удобный для застройки, а не сельскохозяйственного назначения. Больше всего сельских земель продается в Хасанском районе.
Человек во главе угла
У сельского хозяйства есть еще одна проблема — высокая закредитованность и сложный диалог с банками и страховыми компаниями. Каждый год на Приморье обрушиваются тайфуны из-за которых фермеры края терпят убытки.
Фермеры Приморья говорят, что обращение к региональным властям по поводу земли теперь усложнит работу из-за высокой «забюрократизованности». С местными властями в этом плане было проще взаимодействовать из-за того, что с ними хозяйственники общаются лично и знают друг друга в лицо.
Экономист Виктор Белкин отмечает, что для аграриев важно развитие цифровых направлений. В частности это ускорит работу сельскохозяйственников в сфере получения различных разрешительных документов. Он также отметил, что аграрии Приморья за 2020 год вырастили 500 тонн арбузов. Ещё десятилетие назад приморские фермеры не могли даже помыслить о таких цифрах, а сегодня они уже привлекают к работе тысячи человек.
Спрос формируется сразу из нескольких факторов, подчёркивает эксперт. Он также сообщил, что аграрное Приморье во всех отношениях вызывает доверие, в частности благодаря стараниям губернатора края. Во всех областях, где он ранее работал, наблюдается рост сельскохозяйственных показателей.
По закону муниципальные образования должны передать профильному министерству правительства края все необходимые документы до конца 2020 года. В этот перечень входят заявления физических и юридических лиц по вопросу представления земли, действующие договоры аренды и электронные базы данных учета арендной платы за участки земель сельхозназначения.