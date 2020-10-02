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Posted 2 октября 2020, 06:11

Published 2 октября 2020, 06:11

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В приморском «олимпийском» посёлке в этом году готовятся к сдаче первые объекты

В приморском «олимпийском» посёлке в этом году готовятся к сдаче первые объекты

2 октября 2020, 06:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Спорт
Реконструкция больницы и дома культуры в посёлке Лазурный Партизанского района Приморья завершится уже в этом году. Специалисты продолжат параллельно работать над центром подготовки спортсменов национального уровня.

Проинспектировал строительство объектов в «олимпийском» посёлке губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Партизанская больница пострадала в этом году от пожара, но уже сейчас ремонт фасада в ней почти завершён — строители восстановили внешний вид здания и покрасили его в персиковый цвет.

«На объекте работают около 35 человек, есть уверенность, что в установленные сроки — до декабря — весь объем работ и по наружному фасаду, и по внутренней отделке будет выполнен», — заявил Губернатор.

В доме культуры посёлка Лозовый ремонт завершён, идут работы по устранению недочётов, возникших по вине подрядчика. Глава края сказал, что с ситуацией нужно разобраться как можно быстрее.

«Есть вопросы к подрядной организации, но уверен, что администрация Партизанска в течение следующей недели эти вопросы решит, подпишет формы выполненных работ и акт приема-сдачи этого здания. На следующий год планируем предусмотреть средства на ремонт фасада, а также благоустройство прилегающей территории», — отметил Кожемяко

Ход работ на гребной базе в Лозовом, которая должна стать центров подготовки спортсменов национального уровня, изменился в лучшую сторону — число рабочих на объекте выросло в три раза.

«Работают около 75 человек. Заканчивают заливать фундамент, готовятся к заливке стен. Если такой темп сохранится, до конца года строительство непосредственно самого здания завершится. В зимний период выполнят отделку стен, чтобы уже следующим летом здесь могли тренироваться спортсмены. Не исключено, что наша олимпийская сборная будет готовиться здесь к играм в Токио», — сказал губернатор.

Ремонт и строительство объектов в «олимпийском» посёлке и реконструкция больницы проводятся в рамках реализации госпрограмм «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» и «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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