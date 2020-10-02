В приморском «олимпийском» посёлке в этом году готовятся к сдаче первые объекты

Posted 2 октября 2020, 06:11
Published 2 октября 2020, 06:11
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Проинспектировал строительство объектов в «олимпийском» посёлке губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Партизанская больница пострадала в этом году от пожара, но уже сейчас ремонт фасада в ней почти завершён — строители восстановили внешний вид здания и покрасили его в персиковый цвет.
«На объекте работают около 35 человек, есть уверенность, что в установленные сроки — до декабря — весь объем работ и по наружному фасаду, и по внутренней отделке будет выполнен», — заявил Губернатор.
В доме культуры посёлка Лозовый ремонт завершён, идут работы по устранению недочётов, возникших по вине подрядчика. Глава края сказал, что с ситуацией нужно разобраться как можно быстрее.
«Есть вопросы к подрядной организации, но уверен, что администрация Партизанска в течение следующей недели эти вопросы решит, подпишет формы выполненных работ и акт приема-сдачи этого здания. На следующий год планируем предусмотреть средства на ремонт фасада, а также благоустройство прилегающей территории», — отметил Кожемяко
Ход работ на гребной базе в Лозовом, которая должна стать центров подготовки спортсменов национального уровня, изменился в лучшую сторону — число рабочих на объекте выросло в три раза.
«Работают около 75 человек. Заканчивают заливать фундамент, готовятся к заливке стен. Если такой темп сохранится, до конца года строительство непосредственно самого здания завершится. В зимний период выполнят отделку стен, чтобы уже следующим летом здесь могли тренироваться спортсмены. Не исключено, что наша олимпийская сборная будет готовиться здесь к играм в Токио», — сказал губернатор.
Ремонт и строительство объектов в «олимпийском» посёлке и реконструкция больницы проводятся в рамках реализации госпрограмм «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» и «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.