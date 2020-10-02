В приморском «олимпийском» посёлке в этом году готовятся к сдаче первые объекты

«Работают около 75 человек. Заканчивают заливать фундамент, готовятся к заливке стен. Если такой темп сохранится, до конца года строительство непосредственно самого здания завершится. В зимний период выполнят отделку стен, чтобы уже следующим летом здесь могли тренироваться спортсмены. Не исключено, что наша олимпийская сборная будет готовиться здесь к играм в Токио», — сказал губернатор.