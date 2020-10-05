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Posted 5 октября 2020, 07:53

Published 5 октября 2020, 07:53

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

День учителя: сколько зарабатывают педагоги в Приморье?

День учителя: сколько зарабатывают педагоги в Приморье?

5 октября 2020, 07:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Деньги
Какие специалисты сферы образования больше востребованы в Приморском крае, сколько они получают за свою работу, выяснили аналитики HeadHunter ко Дню учителя.

За последний квартал в регионе выросло на 15% число вакансий в области «Наука/Образование». В сентябре зафиксирована положительная динамика в 3% по отношению к августу.

Чаще приморские работодатели приглашают на работу преподавателей гуманитарных наук (25% от общего числа предложений на hh.ru), иностранных языков (25%) и информатики (19%).

«Более 15% вакансий предполагают дистанционный формат работы. Связано это как с общей тенденцией все большего погружения образовательных процессов в онлайн, так и с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», — рассказали аналитики.

Размер средней зарплаты у специалистов сферы «Наука/Образование» в Приморье — 55 тысяч рублей по данным на сентябрь 2020. Стоит отметить, что зарплаты научных сотрудников выше, чем у педагогов.

Преподаватели в крае, в среднем, получают 35-40 тысяч рублей (по итогам исследования). Однако на рынке труда есть предложения для учителей с заплатой до 60 тысяч. Это, например, преподаватели английского языка — специалистам готовы платить от 35 до 60 тысяч в зависимости от типа учебного заведения.

Учителю русского языка и литературы готовы платить от 20 до 45 тысяч, а учителю истории и обществознания — от 28 до 37 тысяч рублей.

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