День учителя: сколько зарабатывают педагоги в Приморье?

Преподаватели в крае, в среднем, получают 35-40 тысяч рублей (по итогам исследования). Однако на рынке труда есть предложения для учителей с заплатой до 60 тысяч. Это, например, преподаватели английского языка — специалистам готовы платить от 35 до 60 тысяч в зависимости от типа учебного заведения.