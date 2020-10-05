Режим ограничений из-за COVID-19 в России продлится до конца 2022 года — вирусолог

«В условиях частичных ограничений нам придётся жить ещё год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков. Но не вводить жесткого карантина — так мы положим экономику», — отметил вирусолог.