Режим ограничений из-за COVID-19 в России продлится до конца 2022 года — вирусолог

Posted 5 октября 2020, 00:32
Published 5 октября 2020, 00:32
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«В условиях частичных ограничений нам придётся жить ещё год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков. Но не вводить жесткого карантина — так мы положим экономику», — отметил вирусолог.
Сегодня учёные не имеют точных данных об эффективности вакцины в массовом применении. Неизвестны показатели результативности и длительности иммунитета при вакцинации.
Чепурнов отметил, что разные вакцины, скорее всего, будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда учёные соберут достаточно данных, можно будет знать в каких случая пользоваться конкретной вакциной.
«Либо надо сделать легко применяемую вакцину, типа капельной, и регулярно пользоваться таким усилителем», — добавил Чепурнов.
Стоит отметить, что новосибирский научный центр «Вектор» разработал вторую российскую вакцину от COVID-19. Препарат уже запатентован. Он получил название «ЭпиВакКорона».
Вакцина «Вектора» отличается тем, что содержит фрагменты вируса, которые вызывают иммунную реакцию организма против COVID-19 и способствует развитию иммунитета.
Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована первой в мире. Уже начались её поставки в российские города и другие страны.
Третья вакцина будет разработана к ноябрю 2020 года. По словам разработчиков, вакцина сможет обеспечить иммунитет «на десятилетия».