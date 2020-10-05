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Posted 5 октября 2020, 00:32

Published 5 октября 2020, 00:32

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Режим ограничений из-за COVID-19 в России продлится до конца 2022 года — вирусолог

Режим ограничений из-за COVID-19 в России продлится до конца 2022 года — вирусолог

5 октября 2020, 00:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Росси сохранятся частичные ограничения из-за коронавируса ещё на один-два года. Об этом рассказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов агентству URA.RU. Задача на этот период — избежать повторного карантина и самоизоляции.

«В условиях частичных ограничений нам придётся жить ещё год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков. Но не вводить жесткого карантина — так мы положим экономику», — отметил вирусолог.

Сегодня учёные не имеют точных данных об эффективности вакцины в массовом применении. Неизвестны показатели результативности и длительности иммунитета при вакцинации.

Чепурнов отметил, что разные вакцины, скорее всего, будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда учёные соберут достаточно данных, можно будет знать в каких случая пользоваться конкретной вакциной.

«Либо надо сделать легко применяемую вакцину, типа капельной, и регулярно пользоваться таким усилителем», — добавил Чепурнов.

Стоит отметить, что новосибирский научный центр «Вектор» разработал вторую российскую вакцину от COVID-19. Препарат уже запатентован. Он получил название «ЭпиВакКорона».

Вакцина «Вектора» отличается тем, что содержит фрагменты вируса, которые вызывают иммунную реакцию организма против COVID-19 и способствует развитию иммунитета.

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована первой в мире. Уже начались её поставки в российские города и другие страны.

Третья вакцина будет разработана к ноябрю 2020 года. По словам разработчиков, вакцина сможет обеспечить иммунитет «на десятилетия».

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#Новости#Общество#Владивосток#Эпидемии#Вакцина#COVID-19
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