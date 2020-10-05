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Posted 5 октября 2020, 17:10

Published 5 октября 2020, 17:10

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

В Тюмени умер четвертый ребенок после пожара в СНТ «Малинка»

5 октября 2020, 17:10
Сюжет
Происшествие
В тюменской больнице умер еще один ребенок, который пострадал 30 сентября во время пожара в садовом товариществе «Малинка».

Врачи несколько дней пытались спасти жизнь ребенку, но он скончался 4 октября. Его сестра погибла во время пожара, а двое братьев 2009 и 2013 годов рождения также умерли в больнице. Об этом пишет megatyumen.ru.

Правоохранители выяснили, что пожар произошел из-за неисправности электропроводки. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В момент пожара родителей дома не было.

#Новости#Происшествие
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