В Тюмени умер четвертый ребенок после пожара в СНТ «Малинка»

Posted 5 октября 2020, 17:10
Published 5 октября 2020, 17:10
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Врачи несколько дней пытались спасти жизнь ребенку, но он скончался 4 октября. Его сестра погибла во время пожара, а двое братьев 2009 и 2013 годов рождения также умерли в больнице. Об этом пишет megatyumen.ru.
Правоохранители выяснили, что пожар произошел из-за неисправности электропроводки. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В момент пожара родителей дома не было.