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Posted 6 октября 2020, 07:03

Published 6 октября 2020, 07:03

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Эксперты о матриархате: в российской семье главная — женщина

Эксперты о матриархате: в российской семье главная — женщина

6 октября 2020, 07:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Женщины
В России преобладают матриархальные семьи, отметили специалисты семейных отношений в материале «Новых Известий».

В восточных странах преобладают патриархальные семьи — мужчины берут на себя ответственность за выполнение всех самых важных и неприятных задач, а женщина остаётся в стороне, ожидая пока супруг разберётся. В России всё наоборот.

Дело тут в уровне притязаний. У российских женщин он довольно высок, исходя из представлений о том, какой должна быть семья. Как отмечают эксперты, такая позиция сложилась со времён СССР — с женщин выше спрос, а значит и ответственность.

Для одних женщин семья — это катамаран, где обоим супругам нужно одинаково энергично крутить педали, чтобы двигаться.

Для других — повозка, которую должен везти мужчина. А женщина в такой ситуации должна управлять и направлять, при этом не забывая говорить, что глава семьи — муж.

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