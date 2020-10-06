Эксперты о матриархате: в российской семье главная — женщина

Posted 6 октября 2020, 07:03
Published 6 октября 2020, 07:03
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В восточных странах преобладают патриархальные семьи — мужчины берут на себя ответственность за выполнение всех самых важных и неприятных задач, а женщина остаётся в стороне, ожидая пока супруг разберётся. В России всё наоборот.
Дело тут в уровне притязаний. У российских женщин он довольно высок, исходя из представлений о том, какой должна быть семья. Как отмечают эксперты, такая позиция сложилась со времён СССР — с женщин выше спрос, а значит и ответственность.
Для одних женщин семья — это катамаран, где обоим супругам нужно одинаково энергично крутить педали, чтобы двигаться.
Для других — повозка, которую должен везти мужчина. А женщина в такой ситуации должна управлять и направлять, при этом не забывая говорить, что глава семьи — муж.