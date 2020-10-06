Приморский таксист оплачивал покупки забытой картой клиента

Posted 6 октября 2020, 04:18
Published 6 октября 2020, 04:18
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
С заявлением о краже денег приморец обратился в полицию. В итоге сотрудники ведомства задержали 61-летнего таксиста, живущего в Уссурийске.
В отделении задержанный объяснил, что карту ему передали некие пассажиры, которые решили таким образом расплатиться за междугороднюю поездку.
Несколько недель злоумышленник оплачивал покупки банковской картой, используя бесконтактную систему оплаты. Всего он потратил около 15,5 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа со значительным ущербом для потерпевшего.
Подозреваемый во всем признался и теперь находится под подпиской о невыезде. Его ждёт до пяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до года.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что группа приморцев украла у бизнесмена сейф с 10 миллионами рублей.