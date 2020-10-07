vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября 2020, 02:03

Published 7 октября 2020, 02:03

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Продолжается рост: оперштаб Приморья опубликовал новую статистику по COVID-19

Продолжается рост: оперштаб Приморья опубликовал новую статистику по COVID-19

7 октября 2020, 02:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Приморье за сутки зафиксировали 80 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число пострадавших от опасного заболевания — 12 284.

Как рассказали в краевом оперативном штабе, за те же сутки с болезнью справился 61 человек. Всего из больниц после ковида выписали 10 552 пациентов.

Новых летальных случаев за сутки не зарегистрировано. Число жертв коронавируса в крае остаётся прежним — 120 человек.

Специалисты отмечают, что 88% заражённых живут в крупных городах. Как правило, от заболевания чаще всего страдают жители Владивостока — 62% заболевших, Находки — 11%, Уссурийска — 7%, Артёма — почти 5% и Арсеньева — 3%.

Отметим, что в связи с резким ростом заболеваемости в Приморье оперштаб решил усилить контроль за соблюдением санитарных норм в офисах и трудовых коллективах. Теперь там будут контролировать личную гигиену, соблюдение масочного режима и своевременную дезинфекцию.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

Материалы по теме
Учёные назвали группы людей с врождённым иммунитетом к коронавирусу«Коронавирус у учителей»: несколько классов во Владивостоке перешли на онлайн-форматПутин о коронавирусе: «Мы готовы к любому развитию ситуации»
#Новости#Общество#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика