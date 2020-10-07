Продолжается рост: оперштаб Приморья опубликовал новую статистику по COVID-19

Posted 7 октября 2020, 02:03
Published 7 октября 2020, 02:03
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в краевом оперативном штабе, за те же сутки с болезнью справился 61 человек. Всего из больниц после ковида выписали 10 552 пациентов.
Новых летальных случаев за сутки не зарегистрировано. Число жертв коронавируса в крае остаётся прежним — 120 человек.
Специалисты отмечают, что 88% заражённых живут в крупных городах. Как правило, от заболевания чаще всего страдают жители Владивостока — 62% заболевших, Находки — 11%, Уссурийска — 7%, Артёма — почти 5% и Арсеньева — 3%.
Отметим, что в связи с резким ростом заболеваемости в Приморье оперштаб решил усилить контроль за соблюдением санитарных норм в офисах и трудовых коллективах. Теперь там будут контролировать личную гигиену, соблюдение масочного режима и своевременную дезинфекцию.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — носить маску и придерживаться «социальной дистанции».