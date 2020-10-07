Продолжается рост: оперштаб Приморья опубликовал новую статистику по COVID-19

Отметим, что в связи с резким ростом заболеваемости в Приморье оперштаб решил усилить контроль за соблюдением санитарных норм в офисах и трудовых коллективах. Теперь там будут контролировать личную гигиену, соблюдение масочного режима и своевременную дезинфекцию.