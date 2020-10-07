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Posted 7 октября 2020, 10:56

Published 7 октября 2020, 10:56

Modified 1 сентября 2022, 03:59

Updated 1 сентября 2022, 03:59

Разрыв между Байденом и Трампом дошел до 16%

7 октября 2020, 10:56
Демократ Джо Байден опережает республиканца Дональда Трампа на 16%. Таковы итоги опроса, сделанного по заказу CNN.

Если бы выборы президента Соединенных Штатов прошли сейчас, то за Байдена проголосовали бы 57% опрошенных, а за Трампа – 41%. Еще 2% респондентов заявили, что им не нравится ни один из кандидатов, пишут «Известия».

Сообщается, что исследование для CNN проводила компания SSRS с 1 по 4 октября. Всего были опрошены 1205 человек.

Как отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, шансы действующего президента США на победу в предстоящих выборах зависят от того, сможет ли он победить КОВИД.

Напомним, в июле 2020 года Байден был впереди Трампа на 13%, в сентябре разрыв сократился до 6% и продолжал уменьшаться. Ситуация изменилась из-за того, что Дональд Трамп заразился коронавирусом.

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