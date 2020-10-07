В Уссурийске за три года построят новый дом-интернат для инвалидов и престарелых

Сюжет Строительство

В Уссурийске к 2024 году планируют построит новое социальное учреждение — интернат для престарелых и инвалидов 1 и 2 групп. При этом комплекс зданий будет выполнен в духе современных архитектурных тенденций и предстанет в виде коттеджного посёлка в лесном массиве.

Проект нового интерната — инвестиционный, в него вложены федеральные деньги и средства государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы. Его реализация соответствует нацпроекту «Демография», ориентированному на увеличение продолжительности жизни российских граждан и повышение её качества. Специалисты регионального министерства труда и социальной политики сообщили, что учреждение рассчитано на 100 мест, 80 из которых будут оборудованы для постоянного проживания, а 20 планируется предусмотреть для отделения дневного пребывания. В интернате оборудуют компьютерный класс, сенсорную комнату, физиокабинет. Здесь будут работать кафе и библиотека, музыкальная и театральная студии, а также бассейн, тренажёрный и физкультурный залы. Министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая отметила, что при разработке проекта были учтены лучшие отечественные примеры стационаров для инвалидов. Новый интернат должен полностью изменить стереотипы восприятия социального учреждения как чего-то типового и печального. Материалы по теме Седанкинский интернат поздравили с 75-летием благородной работы Депутат Александр Щербаков вручил медали Победы ветеранам в Седанкинском интернате Жителей домов-интернатов Приморья включат в программу долговременного ухода