В Уссурийске за три года построят новый дом-интернат для инвалидов и престарелых

Posted 7 октября 2020, 02:09
Published 7 октября 2020, 02:09
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Проект нового интерната — инвестиционный, в него вложены федеральные деньги и средства государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы. Его реализация соответствует нацпроекту «Демография», ориентированному на увеличение продолжительности жизни российских граждан и повышение её качества.
Специалисты регионального министерства труда и социальной политики сообщили, что учреждение рассчитано на 100 мест, 80 из которых будут оборудованы для постоянного проживания, а 20 планируется предусмотреть для отделения дневного пребывания.
В интернате оборудуют компьютерный класс, сенсорную комнату, физиокабинет. Здесь будут работать кафе и библиотека, музыкальная и театральная студии, а также бассейн, тренажёрный и физкультурный залы.
Министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая отметила, что при разработке проекта были учтены лучшие отечественные примеры стационаров для инвалидов. Новый интернат должен полностью изменить стереотипы восприятия социального учреждения как чего-то типового и печального.