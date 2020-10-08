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Posted 8 октября 2020, 12:00

Published 8 октября 2020, 12:00

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Депутаты Госдумы хотят ужесточить наказания за некоторые административные нарушения

8 октября 2020, 12:00
Несмотря на то, что Минюст отказался повышать штрафы в новом КоАП, российские сенаторы считают, что по ряду статей наказания необходимо ужесточить.

Как отметил первый заместитель главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, по некоторым статьям ужесточения избежать не удастся. Прежде всего это касается экологических правонарушений, пишут «Известия».

Ранее СМИ писали о том, что в Министерстве юстиции отказались от идеи повысить штрафы за ряд правонарушений в Новом КоАП. В том числе за отказ от вакцинации. В Минюсте заявили, что будет повышен только минимальный штраф, теперь он составит 500 рублей. Ранее минимальное наказание оценивали в 100 рублей. Эту информацию подтвердили в рабочей группе при правительстве Российской Федерации, занимающейся правками к Кодексу административных правонарушений.

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