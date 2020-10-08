Депутаты Госдумы хотят ужесточить наказания за некоторые административные нарушения

Ранее СМИ писали о том, что в Министерстве юстиции отказались от идеи повысить штрафы за ряд правонарушений в Новом КоАП. В том числе за отказ от вакцинации. В Минюсте заявили, что будет повышен только минимальный штраф, теперь он составит 500 рублей. Ранее минимальное наказание оценивали в 100 рублей. Эту информацию подтвердили в рабочей группе при правительстве Российской Федерации, занимающейся правками к Кодексу административных правонарушений.