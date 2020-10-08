«С писателями по-свойски»: ярмарка «Печатный двор» приглашает в литературную гостиную

По словам приморской писательницы Татьяны Таран, которая стала на эти три дня хозяйкой «Литературной гостиной», здесь каждый день молодые поэты из литобъединения «Исправляй» читают свои стихи, а 9 и 10 октября известный переводчик, наш земляк Макс Немцов будет рассказывать об искусстве перевода и о Леонарде Коэне и Чарлзе Буковски.