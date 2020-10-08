«С писателями по-свойски»: ярмарка «Печатный двор» приглашает в литературную гостиную

Posted 8 октября 2020, 02:17
Published 8 октября 2020, 02:17
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
На первом этаже Пушкинского театра организаторы выделили уютный уголок, где поставили кресла и столик с чаем. Сюда приходят известные писатели и поэты, с которыми можно вот так, запросто, поговорить о литературном творчестве, поспорить…
По словам приморской писательницы Татьяны Таран, которая стала на эти три дня хозяйкой «Литературной гостиной», здесь каждый день молодые поэты из литобъединения «Исправляй» читают свои стихи, а 9 и 10 октября известный переводчик, наш земляк Макс Немцов будет рассказывать об искусстве перевода и о Леонарде Коэне и Чарлзе Буковски.
Заметим, что во Владивосток Макс Немцов приехал как гость кинофестиваля «Меридианы Тихого». В этом году в рамках кинофорума пройдут Бриннеровские чтения, посвященные 100-летию со дня рождения Юла Бриннера. 14 октября в салоне «Клио» (музей имени Арсеньева) состоится читка пьесы Рока Бриннера — сына знаменитого актера — «Опий. Дневник излечения». Читать ее будут Макс Немцов и Шаши Мартынова. Кстати, Макс Немцов также был переводчиком книги Рока Бриннера о его отце.