Угрозы и похищения: из Приморья пачками отправляли проституток в Таиланд

В отношении членов группы были возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 3. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией, совершённое с применением насилия и с угрозой его применения, с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации с незаконным удержанием его за границей, организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, то есть деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, совершенные с применением насилия и с угрозой его применения).