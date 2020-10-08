Угрозы и похищения: из Приморья пачками отправляли проституток в Таиланд

Posted 8 октября 2020, 12:30
Published 8 октября 2020, 12:30
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, всё началось пять лет назад, в марте 2015 года. Отбывавший наказание в тюрьме мужчина решил заработать на торговле женским телом и организовал группу для вовлечения в занятие проституцией.
Он нашёл сообщников, и за три года преступники успели вовлечь в занятие проституцией 21 женщину. Многие жертвы злодеев проживали во Владивостоке. В феврале 2017 года организатор банды и вовсе похитил двух девушек – жительниц столицы Приморья – и насильно принудил их к торговле своим телом в Таиланде. Одной из потерпевших удалось сбежать.
В отношении членов группы были возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 3. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией, совершённое с применением насилия и с угрозой его применения, с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации с незаконным удержанием его за границей, организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, то есть деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, совершенные с применением насилия и с угрозой его применения).
Накануне суд признал обвиняемых виновными в совершении преступлений. Организатору группы было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ещё один подсудимый получил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальные члены преступной группы отделались условным сроком.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жительница Артёма создала и возглавила преступную группу для организации занятий проституцией.