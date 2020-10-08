В Курской области будет высажен лес на площади 19 гектаров

Как говорит председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков, основная цель проекта — уменьшение ущерба, наносимого лесными пожарами и постепенное снижение площадей с погибшими лесными насаждениями. Кроме того программа позволяет проводить обучение и повышение квалификации сотрудников, которые занимаются предупреждением пожаров и лесовосстановлением, и обновить парк оборудования, куда входит лесопожарная и лесохозяйственная техника.