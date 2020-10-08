В Курской области будет высажен лес на площади 19 гектаров

Posted 8 октября 2020, 15:37
Published 8 октября 2020, 15:37
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Как сообщает infox.ru со ссылкой на областной комитет природных ресурсов, весной арендаторами лесных участков и государственными организациями в ходе регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» было посажено 61,8 гектара различных лесных культур, из них часть - дубы.
Как говорит председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков, основная цель проекта — уменьшение ущерба, наносимого лесными пожарами и постепенное снижение площадей с погибшими лесными насаждениями. Кроме того программа позволяет проводить обучение и повышение квалификации сотрудников, которые занимаются предупреждением пожаров и лесовосстановлением, и обновить парк оборудования, куда входит лесопожарная и лесохозяйственная техника.