Мэр Дальнереченска: «Люди до сих пор пользуются этими примитивными выгребными ямами»

«Печально, что все это произошло, конечно, я оказалась пострадавшим лицом. По этому проекту построен в Дальнереченске не один туалет, на протяжении семи лет мы уже строим их в разных районах города. В прошлом году по решению суда такой же туалет, но с меньшим объёмом собрали за 310 тысяч. К тому же при подсчёте стоимости „интернет-эксперты“ не учли известные 20% НДС, которые возвращаются исполнителю. То есть туалет уже стоит не 400, а 330 тысяч. Что можно сказать о самих работах? Там стоит не просто деревянный „сарайчик“, там рылся котлован, заливался бетоном, стенки — бетон с арматурой, изоляция, всё по требованиям Роспотребнадзора» — сообщила уволенная чиновница Галина Березовская.