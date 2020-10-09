Мэр Дальнереченска: «Люди до сих пор пользуются этими примитивными выгребными ямами»

Posted 9 октября 2020, 07:26
Published 9 октября 2020, 07:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Корреспонденту «Восток-Медиа» удалось связаться с уволенным руководителем МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» Галиной Березовской, которая объяснила, почему «золотой туалет» вовсе не является «золотым».
«Печально, что все это произошло, конечно, я оказалась пострадавшим лицом. По этому проекту построен в Дальнереченске не один туалет, на протяжении семи лет мы уже строим их в разных районах города. В прошлом году по решению суда такой же туалет, но с меньшим объёмом собрали за 310 тысяч. К тому же при подсчёте стоимости „интернет-эксперты“ не учли известные 20% НДС, которые возвращаются исполнителю. То есть туалет уже стоит не 400, а 330 тысяч. Что можно сказать о самих работах? Там стоит не просто деревянный „сарайчик“, там рылся котлован, заливался бетоном, стенки — бетон с арматурой, изоляция, всё по требованиям Роспотребнадзора» — сообщила уволенная чиновница Галина Березовская.
При этом она отметила, что глава мог встать перед камерами и объяснить смету, ведь ничего не было нарушено или украдено, но он предпочёл «спрятать голову в песок».
«Непонятно поведение главы, который контролировал проведение аукциона и свою подпись поставил. В заявке на проведение аукциона слева стоит моя подпись, а справа - подпись Васильева. Он согласовал проведение этого аукциона и сейчас пытается увильнуть от ситуации. Но если глава не может мотивированно объяснить, как строился этот туалет и что это решение Думы, так о чем тут вообще говорить? Зачем в городе такой глава, который боится всего и не может ответить на вопросы? Васильев решил просто обойтись малой кровью», — рассказала уже бывшая чиновница.
Она также отметила, что нарушений при строительстве никаких не было, все документы есть в открытом доступе, а её увольнение глава никак не мотивировал. Сама она связывает свою отставку с будущими выборами главы Дальнереченска.
«Если честно, я поражена, почему глава занял позицию такого испуганного человека, это какой-то нонсенс, никто ведь ничего не украл, все документы в открытом доступе, подрядчик работает, гарантия на объект два года. Я не понимаю позицию главы. Сегодня он мне сказал „я издаю распоряжение, я вас увольняю“. А на каком основании? Не пострадал ни начальник отдела благоустройства, ни глава. Решили, что крайним будет начальник управления ЖКХ», — поделилась Галина Березовская.
Глава городского округа Сергей Васильев решительно опроверг наличие своих подписей на документах, связанных со скандальным туалетом, и сообщил, что этот скандал раздули его политические конкуренты.
«Скажите честно, долго это будет продолжаться? Раздули скандал, я теперь должен каждый свой шаг в прессе озвучивать? На документах подписи Васильева нет. У нас управление ЖКХ самостоятельная единица и действовала самостоятельно», — прокомментировал мэр.
На вопрос о нарушениях, за которые он уволил чиновника, глава ответил, что с этим вопросом сейчас разбираются надзорные и правоохранительные органы. Он также отметил, что ситуация с туалетом была кем-то срежессирована из-за грядущих выборов, а в Дальнереченске многие жители пользуются этими «примитивными выгребными ямами».
«Я хочу сказать, что это всколыхнувшее мир событие произошло еще в июле месяце и никто не высказывал никаких нареканий, а вот накануне выборов одномоментно во многие источники был сделан этот вброс. Чтобы вот так разместить везде новость, нужно иметь определенные навыки и компетенции. Я больше года исполняю обязанности главы округа, ясно? Потому что больше года решение не могут принять о назначении руководителя органов исполнительной власти. А сейчас обострилась конкурентная борьба, вот какое мое мнение.
Мы эти сооружения строим постоянно, у нас много домов в которых не проведены канализация или водоснабжение, и люди до сих пор пользуются этими примитивными выгребными ямами», — рассказал Васильев.