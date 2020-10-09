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Posted 9 октября 2020, 14:55

Published 9 октября 2020, 14:55

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Трамп собирается 10 октября провести митинг во Флориде

9 октября 2020, 14:55
Президент США, недавно заразившийся COVID, собирается провести предвыборный митинг в штате Флорида уже 10 октября.

Американский лидер заявил, что чувствует себя отлично и поблагодарил специалистов военно-медицинского госпиталя имени Уолтера Рида за качественную помощь, пишут «Известия».

Также Трапм отметил, что 9 октября он сдаст очередной тест на COVID. Кроме этого, президент Соединенных Штатов сообщил, что вице-президент Майкл Пенс также планирует провести массовое мероприятие с избирателями. Оно должно состояться 11 октября в штате Пенсильвания.

Напомним, Дональд Трамп рассказал о том, что заболел коронавирусной инфекцией 2 октября. 3 дня он находился в военном госпитале имени Уолтера Рида. 5 октября его выписали и он отбыл в свою резиденцию для продолжения лечения в домашних условиях.

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