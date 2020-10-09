Трамп собирается 10 октября провести митинг во Флориде

Также Трапм отметил, что 9 октября он сдаст очередной тест на COVID. Кроме этого, президент Соединенных Штатов сообщил, что вице-президент Майкл Пенс также планирует провести массовое мероприятие с избирателями. Оно должно состояться 11 октября в штате Пенсильвания.