Трамп собирается 10 октября провести митинг во Флориде

Posted 9 октября 2020, 14:55
Published 9 октября 2020, 14:55
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Американский лидер заявил, что чувствует себя отлично и поблагодарил специалистов военно-медицинского госпиталя имени Уолтера Рида за качественную помощь, пишут «Известия».
Также Трапм отметил, что 9 октября он сдаст очередной тест на COVID. Кроме этого, президент Соединенных Штатов сообщил, что вице-президент Майкл Пенс также планирует провести массовое мероприятие с избирателями. Оно должно состояться 11 октября в штате Пенсильвания.
Напомним, Дональд Трамп рассказал о том, что заболел коронавирусной инфекцией 2 октября. 3 дня он находился в военном госпитале имени Уолтера Рида. 5 октября его выписали и он отбыл в свою резиденцию для продолжения лечения в домашних условиях.