В Приморье водитель пассажирского автобуса умер за рулём во время движения

«Я сел на автобус рано утром, в 7:30, чтобы доехать до работы. Там было уже много людей — примерно человек 40. Кто-то ехал на работу, а кто-то — на учебу. Через пару минут после того, как двинулся автобус, я увидел, что водитель начал наклоняться вправо и упал на пол. Не знаю, как это произошло, но очнулся уже, когда сидел за рулем автобуса и останавливал его. В этот момент осознал, что могла произойти трагедия, если бы я не остановил автобус, так как все произошло на повороте дороги и транспортное средство могло съехать в кювет», — рассказал приморец.