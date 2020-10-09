В Приморье водитель пассажирского автобуса умер за рулём во время движения

Posted 9 октября 2020, 08:03
Published 9 октября 2020, 08:03
Modified 1 сентября 2022, 03:59
Updated 1 сентября 2022, 03:59
Как рассказали в ведомстве, автобус отъехал от остановки «Первостроители» и поехал в город. Однако спустя несколько минут водителю стало плохо. Он неожиданно упал на пол с водительского кресла.
Ситуация могла закончится трагедией, если бы не 29-летний житель посёлка Врангель Василий Бернюков не взял процесс в свои руки. Молодой человек сел за руль транспортного средства и остановил автобус.
«Я сел на автобус рано утром, в 7:30, чтобы доехать до работы. Там было уже много людей — примерно человек 40. Кто-то ехал на работу, а кто-то — на учебу. Через пару минут после того, как двинулся автобус, я увидел, что водитель начал наклоняться вправо и упал на пол. Не знаю, как это произошло, но очнулся уже, когда сидел за рулем автобуса и останавливал его. В этот момент осознал, что могла произойти трагедия, если бы я не остановил автобус, так как все произошло на повороте дороги и транспортное средство могло съехать в кювет», — рассказал приморец.
Начальник отдела МВД России по городу Находке полковник полиции Вадим Трущенко поблагодарил Василия Бернюкова за проявленные смелость и самоотверженность, вручив ему благодарственное письмо.