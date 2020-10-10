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Posted 10 октября 2020, 02:03

Published 10 октября 2020, 02:03

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Совсем нет совести: жительница Приморья разгневана картиной в мемориальном месте

Совсем нет совести: жительница Приморья разгневана картиной в мемориальном месте

10 октября 2020, 02:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мусор
Жительница Арсеньева призвала горожан организовать общественный субботник для уборки мусора с сопки Увальной в родном населённом пункте. Она рассказала, что рядом с памятником Арсеньева каждые выходные появляется огромное количество отходов, оставленных отдыхающими.

«Совести нет никакой. Неужели так сложно — покушать, а потом убрать за собой?», — пишет женщина в блоге arstv.

Местные жители с энтузиазмом восприняли предложение о совместном субботнике.

«Неплохая идея. Познакомиться, с пользой провести время, нашим детям, очередной раз, показать, что мы люди, а не свиньи»;

«А давайте и правда, соберёмся, познакомимся, проведём время с пользой. Возьмём перчатки, пакеты, большие и маленькие и проведём субботник на благо, для нас самих»;

«На самом деле отличная идея. Хрюшек везде хватает… Если народ соберется, и не будет мега-важных дел — обязательно присоединюсь»;

«И то верно! Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят-простая истина, которую очевидно, очень трудно понять многим людям по всему свету».

Ранее «Восток-Медиа» уже писало об этой горожанке. Она рассказала, что картина серьёзно дополнилась.

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#Новости#Общество#Владивосток#Мусор
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