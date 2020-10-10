Совсем нет совести: жительница Приморья разгневана картиной в мемориальном месте

Posted 10 октября 2020, 02:03
Published 10 октября 2020, 02:03
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Совести нет никакой. Неужели так сложно — покушать, а потом убрать за собой?», — пишет женщина в блоге arstv.
Местные жители с энтузиазмом восприняли предложение о совместном субботнике.
«Неплохая идея. Познакомиться, с пользой провести время, нашим детям, очередной раз, показать, что мы люди, а не свиньи»;
«А давайте и правда, соберёмся, познакомимся, проведём время с пользой. Возьмём перчатки, пакеты, большие и маленькие и проведём субботник на благо, для нас самих»;
«На самом деле отличная идея. Хрюшек везде хватает… Если народ соберется, и не будет мега-важных дел — обязательно присоединюсь»;
«И то верно! Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят-простая истина, которую очевидно, очень трудно понять многим людям по всему свету».
Ранее «Восток-Медиа» уже писало об этой горожанке. Она рассказала, что картина серьёзно дополнилась.