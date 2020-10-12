Главный пульмонолог Минздрава России рассказал, сколько продлится пандемия COVID-19

Posted 12 октября 2020, 01:17
Published 12 октября 2020, 01:17
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Специалист отметил, что строить прогнозы пока сложно. Осенью началось ухудшении эпидемиологической ситуации, что было вполне ожидаемо. Пульмонолог заявил, что такая ситуация будет сохраняться ещё несколько месяцев.
«А в плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — отметил Сергей Авдеев.
С начала пандемии COVID-19 в мире зарегистрировано больше 37 миллионов случаев заболевания, свыше 1 миллиона погибли.
В России зафиксировано более 1,2 миллиона заболевших. За последние сутки в стране выявили 13 643 новых случая заболевания — это самый большой показатель прироста за день за весь период эпидемии.
Гражданам необходимо использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, использовать антисептики и санитайзеры.
Стоит отметить, что в России разрабатывается 3 вакцины от COVID-19. Препарат «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции.