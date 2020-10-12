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Posted 12 октября 2020, 01:17

Published 12 октября 2020, 01:17

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Главный пульмонолог Минздрава России рассказал, сколько продлится пандемия COVID-19

Главный пульмонолог Минздрава России рассказал, сколько продлится пандемия COVID-19

12 октября 2020, 01:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
О том, сколько продлится эпидемия коронавируса, а также об ухудшении ситуации с заболеваемостью, рассказал главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев в интервью газете «Московский комсомолец».

Специалист отметил, что строить прогнозы пока сложно. Осенью началось ухудшении эпидемиологической ситуации, что было вполне ожидаемо. Пульмонолог заявил, что такая ситуация будет сохраняться ещё несколько месяцев.

«А в плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — отметил Сергей Авдеев.

С начала пандемии COVID-19 в мире зарегистрировано больше 37 миллионов случаев заболевания, свыше 1 миллиона погибли.

В России зафиксировано более 1,2 миллиона заболевших. За последние сутки в стране выявили 13 643 новых случая заболевания — это самый большой показатель прироста за день за весь период эпидемии.

Гражданам необходимо использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, использовать антисептики и санитайзеры.

Стоит отметить, что в России разрабатывается 3 вакцины от COVID-19. Препарат «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции.

#Новости#Общество#Эпидемии#Вакцина#COVID-19
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