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Posted 12 октября 2020, 00:37

Published 12 октября 2020, 00:37

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Во Владивостоке в 18-й раз стартовал кинофестиваль «Меридианы Тихого»

12 октября 2020, 00:37
Сюжет
Фестиваль
Долгожданное открытие 18-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» состоялось 10 октября на Приморской сцене Мариинского театра. Известные кинематографисты и многообещающие дебютанты поприветствовали зрителей на звёздной дорожке, которая продолжилась торжественной церемонией.

Как отметили ведущие вечера — актёры Ирина Чериченко и Кирилл Гребенщиков — в этом году на фестивале представят 190 фильмов из 49 стран. Из них — три международных премьеры, семь мировых, тридцать азиатских и пятьдесят пять российских премьер.

В начале всех присутствующих поприветствовал режиссёр, сценарист, Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский — президент 18-го МКФ. Несмотря на отсутствие, Андрей Сергеевич записал видеообращение к гостям:

— Мне приятно, что вы дали мне возможность остаться в роли президента в режиме онлайн. И я хочу порадоваться, что несмотря ни на что, фестиваль состоится! — отметил режиссёр.

Также свои видео-послания прислали иностранные гости фестиваля — Жаклин Биссет, Эрик Робертс, Настасья Кински, Майкл Мэдсен. Расстояние не помешало им сказать добрые слова всем присутствующим и пожелать фестивалю успеха.

Были представлены и фильмы открытия «Меридианов». Режиссёр Оксана Карас и Сергей Мачинский привезли основанную на реальных событиях драму «Доктор Лиза», а известный режиссёр Павел Лунгин — свой новый фильм «Эсав». Примечательно, что мировая премьера последнего состоится именно на фестивале во Владивостоке. Дополнительные показы фильмов открытия пройдут сегодня, 11 октября, в кинотеатре «Океан».

Отдельная страница вечерней программы была посвящена 75-летию Великой Победы. Специально к Году памяти и славы в России на фестивале состоятся показы триумфатора 42-го Международного московского кинофестиваля — фильма «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, а также «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма.

Во второй части программы традиционно были представлены жюри и призы фестиваля. Отметим, что в этом году основное жюри состоит из российских деятелей кино. Это кинорежиссёр Иван И. Твердовский, сценарист Антон Ярош, кинокритик Зара Абдуллаева, а также программный директор Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» — председатель жюри — Ситора Алиева.

В завершении вечера состоялось вручение Приза губернатора Приморского края «9288 км» за выдающийся вклад в мировой кинематограф, который достался российскому актёру театра и кино, кинорежиссёру и почётному президенту фестиваля — Сергею Степанченко. Вместе с Губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, он ударил в корабельную рынду, звон которой ознаменовал открытие фестиваля.

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