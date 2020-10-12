Во Владивостоке в 18-й раз стартовал кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Как отметили ведущие вечера — актёры Ирина Чериченко и Кирилл Гребенщиков — в этом году на фестивале представят 190 фильмов из 49 стран. Из них — три международных премьеры, семь мировых, тридцать азиатских и пятьдесят пять российских премьер.