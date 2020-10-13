А кепку привёз? Лимаренко лечит кадровый голод «лужковскими»?

«Очевидно, что Лимаренко не доверяет сахалинским чиновникам и не видит среди них достойных людей. Есть в этом „вина“ и самих сахалинцев, элита которых сначала была разгромлена и деморализована с арестом губернатора Хорошавина, а затем перетасована и вытеснена „приморским“ варягом Кожемяко. „Старый технократ“ и выходец из „Росатома“ Лимаренко собрал кадры буквально „по сусекам“ из своих нижегородских и „росатомовских“ коллег, остатков местных сахалинских чиновников и людей, „прикомандированных“ в свое время к Кожемяко по линии Трутнева, а затем и лужковских элит», — сообщает телеграмм-канал «Незыгарь».