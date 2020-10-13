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Posted 12 октября 2020, 23:53

Published 12 октября 2020, 23:53

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

А кепку привёз? Лимаренко лечит кадровый голод «лужковскими»?

А кепку привёз? Лимаренко лечит кадровый голод «лужковскими»?

12 октября 2020, 23:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Правительство Сахалинской области наводнили выходцы из команды экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Эксперты полагают, что губернатор Валерий Лимаренко не видит среди сахалинских чиновников достаточно квалифицированных кадров и потому вынужден нанимать «варягов».

Первым заместителем Лимаренко сейчас является Сергей Байдаков. До 2012 года он занимал пост префекта Центрального округа Москвы. Сейчас должность руководителя представительства Сахалинской области в Москве получил Александр Ремезов, он будет отвечать за коммуникацию с федеральными властями. Прежде он возглавлял «Мосгорэнерго», «Московскую объединённую энергетическую компанию» и департамент ТЭК Москвы.

«Очевидно, что Лимаренко не доверяет сахалинским чиновникам и не видит среди них достойных людей. Есть в этом „вина“ и самих сахалинцев, элита которых сначала была разгромлена и деморализована с арестом губернатора Хорошавина, а затем перетасована и вытеснена „приморским“ варягом Кожемяко. „Старый технократ“ и выходец из „Росатома“ Лимаренко собрал кадры буквально „по сусекам“ из своих нижегородских и „росатомовских“ коллег, остатков местных сахалинских чиновников и людей, „прикомандированных“ в свое время к Кожемяко по линии Трутнева, а затем и лужковских элит», — сообщает телеграмм-канал «Незыгарь».

При этом, есть мнение, что «лужковские» назначения Лимаренко не найдут поддержки у населения.

«На мой взгляд, данное решение не совсем продумано и не учитывает ряд рисков. Риск первый: местные негативно и болезненно воспринимают назначения на руководящие посты жителей других регионов. Существует островной патриотизм и приезжие кадры воспринимаются, как временщики. Риск второй: чиновники, пик карьеры которых пришёлся на времена Лужкова, несколько выбыли из контекста и не обладают набором необходимых связей и компетенций на федеральном уровне, чтоб синхронизировать работу своих ведомств», — сказал политолог Сергей Гребенюк.

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