А кепку привёз? Лимаренко лечит кадровый голод «лужковскими»?

Posted 12 октября 2020, 23:53
Published 12 октября 2020, 23:53
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Первым заместителем Лимаренко сейчас является Сергей Байдаков. До 2012 года он занимал пост префекта Центрального округа Москвы. Сейчас должность руководителя представительства Сахалинской области в Москве получил Александр Ремезов, он будет отвечать за коммуникацию с федеральными властями. Прежде он возглавлял «Мосгорэнерго», «Московскую объединённую энергетическую компанию» и департамент ТЭК Москвы.
«Очевидно, что Лимаренко не доверяет сахалинским чиновникам и не видит среди них достойных людей. Есть в этом „вина“ и самих сахалинцев, элита которых сначала была разгромлена и деморализована с арестом губернатора Хорошавина, а затем перетасована и вытеснена „приморским“ варягом Кожемяко. „Старый технократ“ и выходец из „Росатома“ Лимаренко собрал кадры буквально „по сусекам“ из своих нижегородских и „росатомовских“ коллег, остатков местных сахалинских чиновников и людей, „прикомандированных“ в свое время к Кожемяко по линии Трутнева, а затем и лужковских элит», — сообщает телеграмм-канал «Незыгарь».
При этом, есть мнение, что «лужковские» назначения Лимаренко не найдут поддержки у населения.
«На мой взгляд, данное решение не совсем продумано и не учитывает ряд рисков. Риск первый: местные негативно и болезненно воспринимают назначения на руководящие посты жителей других регионов. Существует островной патриотизм и приезжие кадры воспринимаются, как временщики. Риск второй: чиновники, пик карьеры которых пришёлся на времена Лужкова, несколько выбыли из контекста и не обладают набором необходимых связей и компетенций на федеральном уровне, чтоб синхронизировать работу своих ведомств», — сказал политолог Сергей Гребенюк.