Эксперт рассказал об опасности владения большим количеством банковских карт

Коган отметил, что нужно с особой тщательностью следить за остатком на карте, стоимости обслуживания, лимитам и кешбэкам. Например, выгодные проценты на остаток могут действовать только при определенных условиях, а возврат по кешбэку меняться. Также могут сгореть накопленные бонусы.