Эксперт рассказал об опасности владения большим количеством банковских карт

Posted 13 октября 2020, 17:43
Published 13 октября 2020, 17:43
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Чем больше у человека карт различных банков, тем сложнее ему контролировать их. В итоге могут сгореть бонусы или появиться штрафы, пишут «Известия».
Коган отметил, что нужно с особой тщательностью следить за остатком на карте, стоимости обслуживания, лимитам и кешбэкам. Например, выгодные проценты на остаток могут действовать только при определенных условиях, а возврат по кешбэку меняться. Также могут сгореть накопленные бонусы.
Также нужно помнить о различных комиссиях, снятии средств за банковские услуги, такие как SMS-оповещение. Все это необходимо отслеживать, чтобы не получить штраф от банка.
Наконец, если у человека много кредитных карт, ему могут просто не дать новый займ, посчитав, что нагрузка и так чрезмерна.