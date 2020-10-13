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Posted 13 октября 2020, 17:43

Published 13 октября 2020, 17:43

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Эксперт рассказал об опасности владения большим количеством банковских карт

13 октября 2020, 17:43
По мнению начальника отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, большое количество карт затрудняет возможность их полноценного контроля.

Чем больше у человека карт различных банков, тем сложнее ему контролировать их. В итоге могут сгореть бонусы или появиться штрафы, пишут «Известия».

Коган отметил, что нужно с особой тщательностью следить за остатком на карте, стоимости обслуживания, лимитам и кешбэкам. Например, выгодные проценты на остаток могут действовать только при определенных условиях, а возврат по кешбэку меняться. Также могут сгореть накопленные бонусы.

Также нужно помнить о различных комиссиях, снятии средств за банковские услуги, такие как SMS-оповещение. Все это необходимо отслеживать, чтобы не получить штраф от банка.

Наконец, если у человека много кредитных карт, ему могут просто не дать новый займ, посчитав, что нагрузка и так чрезмерна.

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