Кейс для нетворкинга: предпринимателей Дальнего Востока ждут на большой конференции

«Это наша победа. И одновременно наш подарок для каждого из участников, — говорит основатель Клуба предпринимателей „Новое поколение“ Денис Молодцов. — Также стопроцентные договоренности уже достигнуты с Константином Сухоребриком, генеральным директором и соучредителем авиакомпании „Аврора“, а также с Маргуланом Сейсембаевым — я думаю, люди бизнеса хорошо помнят историю с продажей „K Mobile“ за рекордные 425 миллионов долларов. Есть и еще один человек, а скорее, даже бизнес-легенда. Имя пока не заявляем, потому что пытаемся найти выход на него именно через личные связи. Если все сложится, это будет сенсация, не меньше чем приезд Евгения Черняка к нам на Дальний Восток».