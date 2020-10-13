Кейс для нетворкинга: предпринимателей Дальнего Востока ждут на большой конференции

Posted 13 октября 2020, 01:44
Published 13 октября 2020, 01:44
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Уже 16 октября бизнесменов Дальнего Востока приглашают на Большую конференцию. Главный спикер — Евгений Черняк, директор холдинга Global Spirits, участник топ-100 Forbes и автор YouTube-канала Big Money.
«Это наша победа. И одновременно наш подарок для каждого из участников, — говорит основатель Клуба предпринимателей „Новое поколение“ Денис Молодцов. — Также стопроцентные договоренности уже достигнуты с Константином Сухоребриком, генеральным директором и соучредителем авиакомпании „Аврора“, а также с Маргуланом Сейсембаевым — я думаю, люди бизнеса хорошо помнят историю с продажей „K Mobile“ за рекордные 425 миллионов долларов. Есть и еще один человек, а скорее, даже бизнес-легенда. Имя пока не заявляем, потому что пытаемся найти выход на него именно через личные связи. Если все сложится, это будет сенсация, не меньше чем приезд Евгения Черняка к нам на Дальний Восток».
Новая конференция — это своего рода подарок предпринимателям всего региона. Как говорит Денис Молодцов, в программе только реальные кейсы, а не просто истории успеха. Все спикеры конференции готовы поделиться своими инструментами, с помощью которых они и завоевали уважение. Кроме того, всем гостям можно будет задавать вопросы.
«Но главная польза, главный профит, если хотите, а я бы назвал это просто „предпринимательским воздухом“, — атмосфера, которая получается на таких встречах. Когда в одном зале собираются люди, которых объединяют цели, опыт, интерес к жизни. Вот это очень круто и по-настоящему ценно», — говорит основатель Клуба предпринимателей «Новое поколение» Денис Молодцов.
Купить билет на мероприятие можно перейдя на сайт club-np.ru. Как подчеркивает Денис Молодцов, одна из миссий Клуба —выстраивать те самые связи между предпринимателями, которые фактически на данный момент либо отсутствуют, либо находятся совсем в начальной стадии.