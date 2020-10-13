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Posted 13 октября 2020, 01:44

Published 13 октября 2020, 01:44

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Кейс для нетворкинга: предпринимателей Дальнего Востока ждут на большой конференции

13 октября 2020, 01:44
Сюжет
Предпринимательство
Большая конференция с нешаблонным нетворкингом и реальными кейсами — предпринимателей Дальнего Востока приглашают стать участниками масштабного проекта. Удовольствие личного общения ждет всех гостей мероприятия от основателя клуба «Новое поколение» Дениса Молодцова.

Уже 16 октября бизнесменов Дальнего Востока приглашают на Большую конференцию. Главный спикер — Евгений Черняк, директор холдинга Global Spirits, участник топ-100 Forbes и автор YouTube-канала Big Money.

«Это наша победа. И одновременно наш подарок для каждого из участников, — говорит основатель Клуба предпринимателей „Новое поколение“ Денис Молодцов. — Также стопроцентные договоренности уже достигнуты с Константином Сухоребриком, генеральным директором и соучредителем авиакомпании „Аврора“, а также с Маргуланом Сейсембаевым — я думаю, люди бизнеса хорошо помнят историю с продажей „K Mobile“ за рекордные 425 миллионов долларов. Есть и еще один человек, а скорее, даже бизнес-легенда. Имя пока не заявляем, потому что пытаемся найти выход на него именно через личные связи. Если все сложится, это будет сенсация, не меньше чем приезд Евгения Черняка к нам на Дальний Восток».

Новая конференция — это своего рода подарок предпринимателям всего региона. Как говорит Денис Молодцов, в программе только реальные кейсы, а не просто истории успеха. Все спикеры конференции готовы поделиться своими инструментами, с помощью которых они и завоевали уважение. Кроме того, всем гостям можно будет задавать вопросы.

«Но главная польза, главный профит, если хотите, а я бы назвал это просто „предпринимательским воздухом“, — атмосфера, которая получается на таких встречах. Когда в одном зале собираются люди, которых объединяют цели, опыт, интерес к жизни. Вот это очень круто и по-настоящему ценно», — говорит основатель Клуба предпринимателей «Новое поколение» Денис Молодцов.

Купить билет на мероприятие можно перейдя на сайт club-np.ru. Как подчеркивает Денис Молодцов, одна из миссий Клуба —выстраивать те самые связи между предпринимателями, которые фактически на данный момент либо отсутствуют, либо находятся совсем в начальной стадии.

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#Новости#Общество#Бизнес#Предпринимательство#Конференция
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