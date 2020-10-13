Новый детсад в Спасске-Дальнем получил название в честь кота Матроскина

Также в «Матроскине» сформируют группу компенсирующей направленности для дошкольников с задержками психического развития. Попасть в неё можно будет на основании заключения психологомедикопедагогической комиссии. Занятия с ребятами будут проводить специалисты — дефектолог, психолог и логопед. Выпускники этой группы в идеале смогут продолжить обучение в обычной школе.