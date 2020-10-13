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Posted 13 октября 2020, 01:38

Published 13 октября 2020, 01:38

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Тематическое фото

Новый детсад в Спасске-Дальнем получил название в честь кота Матроскина

13 октября 2020, 01:38
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Дети
Детский сад «Матроскин» в Спасске-Дальнем вскоре откроет свои двери после реконструкции. В конце октября он сможет принять 190 детей, в том числе совсем маленьких, в возрасте до полутора лет.

Начать вторую жизнь детскому саду позволили средства национальных проектов «Образование» и «Демография», частью которых является государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

К настоящему моменту в саду созданы все условия для работы: оборудованы музыкальный и спортивный залы, пищеблок и медпункт, налажена пожарная сигнализация, подключено видеонаблюдение.

Как сообщила начальник управления образования городского округа Спасск-Дальний Елена Бондаренко, обновлённое дошкольное учреждение в октябре откроет несколько ясельных групп, и здесь мамы смогут на время оставлять под присмотром даже младенцев. В новый садик частично перейдут ребятишки из других садов, чтобы загрузка групп была равномерной.

Также в «Матроскине» сформируют группу компенсирующей направленности для дошкольников с задержками психического развития. Попасть в неё можно будет на основании заключения психологомедикопедагогической комиссии. Занятия с ребятами будут проводить специалисты — дефектолог, психолог и логопед. Выпускники этой группы в идеале смогут продолжить обучение в обычной школе.

В связи со сложной эпидобстановкой для нового детсада закупили большое количество дезинфицирующих средств и 17 рециркуляторов — бактерицидных облучателей воздуха. Все требования Роспотребнадзора будут соблюдаться неукоснительно.

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#Новости#Общество#Дети#Детский сад#Реконструкция#Касается каждого
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