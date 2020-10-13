Председатель Думы Владивостока приступил к работе после перенесенного заболевания

«За время лечения получил много пожеланий скорейшего выздоровления от коллег по депутатскому корпусу, представителей исполнительной и законодательной власти, жителей приморской столицы. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этот период, и, конечно, особая благодарность медперсоналу. На собственном опыте смог убедиться, что лечение от коронавируса организовано на должном уровне, эффективно и результативно, огромное спасибо всем врачам. Уверен, что благодаря таланту и высокой квалификации медработников, при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления мы сможем противостоять пандемии, сохранить жизнь и здоровье населения.