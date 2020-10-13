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Posted 13 октября 2020, 01:37

Published 13 октября 2020, 01:37

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Председатель Думы Владивостока приступил к работе после перенесенного заболевания

13 октября 2020, 01:37
Сюжет
Дума Владивостока
В течение двух недель Андрей Брик проходил лечение после выявленного положительного теста на Covid-19.

«За время лечения получил много пожеланий скорейшего выздоровления от коллег по депутатскому корпусу, представителей исполнительной и законодательной власти, жителей приморской столицы. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этот период, и, конечно, особая благодарность медперсоналу. На собственном опыте смог убедиться, что лечение от коронавируса организовано на должном уровне, эффективно и результативно, огромное спасибо всем врачам. Уверен, что благодаря таланту и высокой квалификации медработников, при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления мы сможем противостоять пандемии, сохранить жизнь и здоровье населения.

Призываю всех соблюдать необходимые санитарные меры по предотвращению распространения COVID-19, носить маски, обрабатывать руки противовирусными препаратами, соблюдать дистанцию. Берегите себя и близких! Только общая социальная ответственность поможет предотвратить распространение опасного вирусного заболевания», ― подчеркнул председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

#Новости#Общество#Дума Владивостока
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