«Всё исправили»: в Уссурийске привели в порядок «разметку-шифр»

Ранее «Восток-Медиа» уже писало о необычном переходе. Некоторые горожане видели в пунктирных линиях разной длины шрифт Брайля, азбуку Морзе, перфокарту и другие интересные вещи. Однако, разметка снова стала привычной и обыденной буквально на следующий день.