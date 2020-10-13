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Posted 13 октября 2020, 07:13

Published 13 октября 2020, 07:13

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

«Всё исправили»: в Уссурийске привели в порядок «разметку-шифр»

13 октября 2020, 07:13
В Уссурийске изменили разметку пешеходного перехода, которая раньше представляла собой странный штрих-код. Теперь на этом месте — классическая жёлто-белая зебра.

Фотографию обновлённой разметки разместили в блоге Марка Чернослива.

«Когда в Инстаграме не оценили твоё творчество», — пишет автор фотографии.

Горожане обсудили городское новшество.

«Ну, зато вчера нытики знатно повеселились»;

«Еще было предположение, что это пешеходный переход для слепых, на который нанесен шрифт Брайля»;

«Сначала в черновик. Как в школе учили»;

«Было весело, стало обыденно»;

«А был бы самый оригинальный переход в Приморье»;

«Первая лучше была, интереснее».

Ранее «Восток-Медиа» уже писало о необычном переходе. Некоторые горожане видели в пунктирных линиях разной длины шрифт Брайля, азбуку Морзе, перфокарту и другие интересные вещи. Однако, разметка снова стала привычной и обыденной буквально на следующий день.

#Новости#Общество#Уссурийск
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