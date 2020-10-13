«Всё исправили»: в Уссурийске привели в порядок «разметку-шифр»

Posted 13 октября 2020, 07:13
Published 13 октября 2020, 07:13
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Фотографию обновлённой разметки разместили в блоге Марка Чернослива.
«Когда в Инстаграме не оценили твоё творчество», — пишет автор фотографии.
Горожане обсудили городское новшество.
«Ну, зато вчера нытики знатно повеселились»;
«Еще было предположение, что это пешеходный переход для слепых, на который нанесен шрифт Брайля»;
«Сначала в черновик. Как в школе учили»;
«Было весело, стало обыденно»;
«А был бы самый оригинальный переход в Приморье»;
«Первая лучше была, интереснее».
Ранее «Восток-Медиа» уже писало о необычном переходе. Некоторые горожане видели в пунктирных линиях разной длины шрифт Брайля, азбуку Морзе, перфокарту и другие интересные вещи. Однако, разметка снова стала привычной и обыденной буквально на следующий день.