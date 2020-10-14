Более 7 тысяч приморцев имеют право на компенсацию проезда в городском транспорте

Специалисты министерства труда и социальной политики Приморского края рассказали, что система расчёта картой «Приморец» уже успешно работает на городских маршрутах Владивостока, Артёма, Большого Камня. В Находке, Арсеньеве, Фокино и Уссурийске безналичный расчёт в автобусах ещё в стадии внедрения, при этом не все перевозчики готовы присоединиться к краевой системе безналичной оплаты — это значит, что не все данные о расчётах картами попадут в единый автоматизированный диспетчерский центр, а пассажиры, рассчитавшиеся картой «Приморец», не смогут получить на неё компенсацию. Чтобы избежать подобных недоразумений, на днях на заседании межведомственной рабочей группы по реализации проекта «Приморец» министр Светлана Красицкая призвала муниципалитеты активно взаимодействовать с перевозчиками по реализации новой меры соцподдержки граждан.