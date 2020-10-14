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Posted 14 октября 2020, 02:15

Published 14 октября 2020, 02:15

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Более 7 тысяч приморцев имеют право на компенсацию проезда в городском транспорте

14 октября 2020, 02:15
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Льготы
Более 7 тысяч жителей Приморского края в возрасте старше 70 лет имеют право на компенсацию проезда на городском транспорте в размере 300 рублей. Для удобства льготников выплата автоматически поступает на социальную карту «Приморец».

В этом году на компенсацию транспортных расходов льготников из краевого бюджета в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы было выделено почти 3 миллиона рублей. Льготные категории граждан могут обратиться за картой «Приморец» в любой из банков, включившихся в социальную программу: это Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Почта-Банк, банк «Приморье», Сбербанк, ВТБ. Банковские сотрудники помогут оформить заявление на транспортную выплату.

Специалисты министерства труда и социальной политики Приморского края рассказали, что система расчёта картой «Приморец» уже успешно работает на городских маршрутах Владивостока, Артёма, Большого Камня. В Находке, Арсеньеве, Фокино и Уссурийске безналичный расчёт в автобусах ещё в стадии внедрения, при этом не все перевозчики готовы присоединиться к краевой системе безналичной оплаты — это значит, что не все данные о расчётах картами попадут в единый автоматизированный диспетчерский центр, а пассажиры, рассчитавшиеся картой «Приморец», не смогут получить на неё компенсацию. Чтобы избежать подобных недоразумений, на днях на заседании межведомственной рабочей группы по реализации проекта «Приморец» министр Светлана Красицкая призвала муниципалитеты активно взаимодействовать с перевозчиками по реализации новой меры соцподдержки граждан.

Для оформления льготной выплаты пенсионерам следует обратиться с заявлением в МФЦ или подать его через Социальный портал Приморского края.

«Обеспечивая транспортную доступность для пенсионеров, мы даем возможность им жить активной жизнью, чаще общаться, посещать праздники, заниматься спортом, творчеством. Все это соответствует задачам, которые призван решать национальный проект „Демография“: сделать долголетие активным», — подчеркивает Светлана Красицкая.

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#Новости#Общество#Льготы#Касается каждого#Проезд в общественном транспорте
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